"Iskreno, završili smo nešto što nije ni započelo. Ivan i ja smo se nekoliko navrata čuli porukama. I to je to", rekla je Dona, kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Bila je na farmi kod Ivana iz Žminja, a u ovu se Dalmatinku Istrijan zaljubio na prvi pogled. Toliko je bio opčinjen njome da je jedva govorio u njezinom društvu, a Doni je to na trenutke išlo na živce. No, ispala je korektna i mladom farmeru priznala kako se osjećaji s njezine strane nisu razvili. Kontakt nisu zadržali ni nakon showa, a evo što Dona za RTL.hr kaže o svojoj avanturi.

"Mislim da su neke stvari u njemu još i dalje, neke koje nije riješio. No, to neću iznositi, ne želim ratovati", bila je kratka. Emocije je bilo na sve strane, pogotovo kod Ivana, a pitali smo ju je li ju njegova ranjivost, koju je pokazao pred kamerama, dirnula.

"Na te su suze svi pali. Ja sam mu sve iskreno rekla u lice. Nisam ga vrtjela oko malog prsta, pokušala sam puno puta s njim komunicirati, ali nije išlo. On kao da odluta", rekla je. Iako su se dogovorili da će biti prijatelji, nije ostala u kontaktu ni s Gabrijelom i Vanjom. Nakon završetka snimanja, sve se nekako razvodnilo...

"Drago mi je što sam sudjelovala jer je to još jedno iskustvo u životu. No, ja sam surovo iskrena, to je moja greška u životu", rekla je te dodala da joj je žao ako je nekoga povrijedila.

Ljubav nije uspjela pronaći u emisiji, a je li se ona dogodila nakon showa?

"Nije, to me trenutačno ne zanima. Slobodna sam, posvećena sam djeci", rekla je Dona. Njezine djevojčice pratile su emisiju i ponosne su na mamu, a kaže da ju prepoznaju i ljudi na ulici.

"Bude mi čudno kada počnu vikati: Evo Done, evo Done. Nisam se navikla na popularnost", rekla je kroz smijeh.

Iz emisije je ostala u kontaktu s Draganom, Marinom, Martinom, Milkom, Hrvoje i Sinišom, a sve poziva da se prijave u 'Ljubav je na selu', jer neovisno o tome jeste li pronašli ljubav ili ne, ovo iskustvo je neprocjenjivo.

