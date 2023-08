Dragan Ljiljak tražio je srodnu dušu u desetoj sezoni 'Ljubav je na selu' i završio je sa svojom 'zlatnom djevojkom', no njihova sreća nije potrajala. Farmer iz Velikog Obljaja kod Gline odabrao je Moniku Benković s kojom je prekinuo krajem 2021.

"Monika i ja smo prekinuli prije nekih mjesec dana. Javila mi je da je našla drugoga i da je sretna. Tužan sam jer sam mislio kako je to to, no očito nije bilo. Mnogo smo toga prošli zajedno, ali život ide dalje. Ponovno sam slobodan", rekao je tada Dragan koji nije izgubio vjeru u ljubav nakon toga kao ni farmeri i kandidatkinje koje ćete gledati od ove jeseni u 16. sezoni 'Ljubav je na selu'. Nove epizode ćete moći gledati na streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Dragan i Monika bili su u vezi tri godine, a nakon njihovog prekida on je sudjelovao u RTL-ovom showu 'Pet frajera tjedno' u kojem je bio u ulozi kandidata. Čini se da je sada ponovno našao ljubav, a svoju sreću ne skriva na društvenim mrežama.

Oboje često dijele zajedničke fotografije. Mnogi njihovi prijatelji i pratitelji komentiraju kako su lijep par.

