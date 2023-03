Prvo je Dragana bila ta koja je osvojila Hrvojevo srce, a onda se razotkrila zlatna djevojka - Suzana. koja je iskoristila trenutak kada se farmer povukao u sobu. Brže-bolje je otrčala kod njega i odlučila ga utješiti jer joj se činio utučen. On je, kako je rekao, pobjegao s tuluma samo zato što je bio umoran. „Nešto mi je govorilo da ga moram ići provjeriti. Nisam vidjela ni Suzanu, ni Mirelu, ni Paulinu na tulumu i onda sam se uputila k njemu u sobu. I u sobi sam zatekla Suzanu kako sjedi pored njega, a on je ležao raskopčane košulje. I raskopčanog šlica“, rekla je Dragana, kojoj se to nimalo nije svidjelo jer, kaže, Suzana se prikazala kao poštena i pristojna djevojka.

Zlatna djevojka pak tvrdi kako između njih nije bilo ništa, a Hrvoju je rekla kako od nje ne očekuje ljubavni zanos. „Nije bilo ništa i to je to“, naglasila je još jednom. „Družili smo fizički, ali ne na one načine na koji ljudi misle“, rekao je Hrvoje. Suzana se nametnula i kao moralna vertikala i savjetovala je svim ženama da se muškarcima ne daju već prvu noć. „Ispast ćete budaletine“, zaključila je.

