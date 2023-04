Dragoljub poljubio Ljiljanu, a Zvonko se osamio s Irenom: ''Od sutra igram na sve ili ništa'

Dragoljub je svoje dame nakon raftinga odveo na večeru, no atmosfera je bila krajnje napeta, posebno između Ljiljane i Silvane.

''Previše laži. Ne mogu prihvatiti da me netko špijunira, da me prati, tko je ona meni?'' izravna je bila Ljiljana.

''Ona je velika kukavica'', poručila je Silvana.

Dragoljub ih je obavijestio da je vrijeme da jednu od njih pošalje doma, a priznao je kako je odluku donio odavno.

''Te neke njezine šale su preoštre, pregrube'', poručio je farmer pa izbacio Silvanu koja je odmah napustila večeru, vrlo ljutito.

''Od sutra igram na sve ili ništa'', najavila je Ljiljana.

U Žminju je i dalje padala kiša pa su Ivan i cure morali pronaći drugu zabavu – jedenje nektarina bez ruku. Pobijedila je Dona, a najzagrijanija za dokazivanje, Vanja, na kraju je bila posljednja te je morala s Ivanom nahraniti svinje.

''Bilo je kratko i bezbolno, ušla sam u tu štalu samo da bih drugima dokazala da mogu'', rekla je poslije, a Ivan je priznao da ga je iznenadilo što je pristala.

Izbacivanje je na redu i na Milkovoj farmi, a dame su bile prilično zabrinute i nesigurne pa su sve tri unaprijed spakirale kofere.

Uz pogled na more, Milko je bio spreman za odluku.

''Već sam nakon prvog dana od jedne osobe doživio nepovjerenje, neće biti nekog problema'', sigurno je najavio pa izbacio Mandu, koja nije bila pretjerano tužna.

Na farmi u Farkaševcu Hrvoja je pozitivno iznenadio dobar odnos Dragane i Marine. Dragana je iskoristila priliku da mu na nos nabije kako je sinoć spavao pored Suzane.

''Ona je jadna na rubu spavala da bi legla na njega. Mazila ga je jer zna da to, kao njemu paše'', smijala se.

Hrvoje je primijetio da se Suzana povukla jer vjerojatno misli da će upravo nju izbaciti.

Anita je posjetila Zvonka i njegove kandidatkinja kako bi ispitala odnose, no brzo je zaključila da farmer nijednu damu nije otpisao i da će izbacivanje biti vrlo teško.

A za razliku od Zvonka, Siniša je bio jako siguran u svoju odluku te je izbacio Paulinu s farme. Ona je vrlo rado otišla.

Na Dragoljubovoj farmi, Ljiljana i Jasminka zaplesale su, priznavši da im je drago što je Silvana otišla. Farmer je slavljenicu Ljiljanu iznenadio rođendanskom tortom, a ona je pao i poljubac u usta.

''Primijetila sam njegove geste, poglede'', priznala je. I Hrvojeve djevojke su se pakirale za mogući odlazak s imanja.''Marina se sviđa Hrvoju, trčkara kao kokica za njom'', zaključila je Dragana pa najavila, ''Mislim da će izbaciti mene, najmanje smo u kontaktu zadnjih dana. Nije me ništa pitao niti mi se približio''.

Za kraj dana, Zvonko se osamio s Irenom pa ju je odveo u muzej kako bi preispitao njezine namjere.

''Trebao mi je naš samostalni dodir, zrak, nešto intimno i drukčije nego kad smo svi skupa'', komentirala je Irena, a zajedno su i zaplesali.

''I nježna je, draga, ženstvena. Nije samo temperamentna, žilava Dalmatinka'', bio je zadovoljan Zvonko.

