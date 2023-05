Ovaj skromni farmer krenuo je u potragu za ljubavi u 12. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. U showu se zaljubio u djevojku Goranu Vušorović, no to nije uspjelo. Dušan je nakon showa ostao slomljenog srca, ali ubrzo je preko društvenih mreža upoznao Ana- Mariju iz bosanske Vojnice s kojom se kasnije oženio i sada imaju dvoje djece. Kako je ekskluzivno otkrio u razgovoru za RTL.hr, supruga je rodila u utorak, a sina još uvijek nije upoznao jer ne može do bolnice zbog poplava.

Dušanu se svakako osmjehnula sreća, ali život ga nije mazio. Nije mu bio lagan i svakako ga je naučio skromnosti.

U petom razredu osnovne škole roditelji su ga, zajedno s bratom Vojislavom i sestrom Milanom, ostavili u Dječjem domu u Vrbina u Sisku jer nisu imali uvjete da im omoguće da normalno pohađaju školu. Situacija je postala još teža za Dušana nakon smrti majke i bake, a tada je naučio brinuti za sebe i imanje.

''Uz mamu i baku sam naučio kuhati, a kad su one otišle, morao sam dalje sam. S tatom nisam u dobrim odnosima, a jedino koga imam su brat, snaha i njihovo dvoje djece koji žive u istom selu kao i ja'', priznao je Dušan prije nekoliko godina.

U show se prijavio kako bi pronašao ljubav, no djevojke koje su došle kod njega na farmu nije uspio šarmirati. Na imanje je došla i njegova stara prijateljica iz dječjeg doma, Sandra Gomboc Škrinjar i djevojke koje su mu pisale pisma, Gorana Vušorović i Tajana Mužinić. Sandra je prva napustila farmu, a Gorana je bila zgrožena uvjetima u koje ih je Dušan smjestio.

"Nisam očekivala da očisti kao žensko, ali nisam ni ovo očekivala", rekla je Gorana nakon neprospavane prve noći kod Dušana u 12. sezoni 'Ljubav je na selu'. Iako se potrudio ispraviti stvari pa je djevojkama pripremio pitu od jabuka, Gorana je bila nemilosrdna prema njemu i neprestano je spominjala kako je kod njega prljavo. Dušan je bio jako tužan radi ove situacije jer nije ispunio njihova očekivanja, čak je pustio i suzu. No, ne dugo nakon showa upoznao je Ana- Mariju, njegovu sadašnju suprugu.

Upoznali su se preko društvenih mreža i nakon dopisivanja i upoznavanja, par se vjenčao u lipnju 2020. godine.

"Oženio sam se! Upoznali smo se preko Facebooka i dopisivali se nekoliko mjeseci, a čim je bilo moguće, otputovao sam po nju", komentirao je Dušan 2020. godine za RTL.hr.

Par je dobio kćerkicu Mašu, a Dušan je otkrio kako je njihovoj obitelji stigao novi član, sin Mihael. U braku su otprilike dvije godine, kaže kako im je prekrasno, a kako i ne bi, pogotovo sada kada je u malenu obitelj stigao još jedan član.

Zbog poplava, Dušan još nije vidio sina Mihaela i suprugu, no on i kćer Maša nestrpljivo čekaju da njihov novi član stigne kući.

"Maša nije ničega svjesna, tata je čuva, još je malena. Supruga je dobro, oporavlja se, malo je boli, ali uredu je. Ne možemo do nje zbog poplava. Zatvoren je put, a drugim putem moramo preko Bosne i Hercegovine. No, u petak ću najvjerojatnije ići po nju. Sina sam zasad vidio samo preko videa", rekao je Dušan.

Ima i nove poslovne planove. Konačno je sretan što mu se sve posložilo kako treba i sada uživa u životu sa svojom suprugom, kćerkicom i sinom.

"Kiša nas zeza, trenutačno ne možemo raditi i zatvoreni smo u kući. Ostalo je sve uredu. I dalje se bavim poljoprivredom, ali uskoro imam u planu promijeniti posao. Da ne moram biti vezan uz ovo mjesto, ali nikada se ne zna. Planiramo uskoro i preseliti, ali nisam siguran hoće li se to sve posložiti", rekao je Dušan za RTL.hr.

