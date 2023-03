Dragana Krupljanić ima 39 godina i dolazi iz Zagreba te trenutno radi kao taksistica. Za sebe kaže da je komunikativna, zabavna i tolerantna, ali kad jednom ''pukne'', onda kaže sve što misli. Svoje slobodno vrijeme najviše voli provoditi sa svojom djecom te na treninzima. Njezin budući odabranik, kako ističe, trebao bi biti ''muško'', u svakom smislu te riječi, mora biti snalažljiv i imati od 35 do 45 godina. U to se svakako uklapa Hrvoje Špoljarec, s kojim je Dragana vrlo brzo kliknula te sad kreće njezinu avantura u Farkaševcu. U intervjuu za RTL.hr otkrila je kakav joj je bio prvi dojam, govorila je i o korekcijama kojima se podvrgnula, ali i o komentarima na društvenim mrežama.

"Prvi dojam? Bio je uredu, izgledao je lijepo i činio mi se jako iskren. Nije baš nešto komunikativan, no nije zao nimalo. Nisam se mogla zamisliti na prvu s njime, ali nikad se ne zna", rekla je Dragana. Vidjelo se da i između djevojaka postoji animozitet, no dolaskom na farmu između Dragane i Suzane sve se promijenilo. Sada je otkrila i što.

"Nisam sa Suzanom bila dobra na početku, ali kasnije sam postala uredu jer sam, kad smo došle na farmu, morala s njom biti u dobrim odnosima. Inače, uvijek gledam samo sebe", rekla je.

Ovoga smo tjedna gledali i njihov sukob s novom djevojkom - Marinom Rantoš. Suzana nije bila oduševljena što je došla na farmu, dok je Dragana već u nekoliko minuta baš sve saznala o njoj.

"Nije da nisam bila oduševljena, ona je meni normalno došla, bila je nasmijana i pomislila sam da ćemo si biti dobre. Ona je očito sve krivo shvatila kako ju je Suzana odmah krenula ogovarati. Vjerojatno joj se odmah nisam ni ja svidjela", rekla je ova Zagrepčanka.

U intervjuu za RTL.hr otvorila se i oko estetskih operacija. "Radila sam usta prije osam godina i to tako stoji. Za to sam se odlučila jer sam imala izrazito mala usta. Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks. Navikla sam na razne komentare, pogotovo muškarci kada su sa ženama, uvijek netko nešto komentira, ali to me više ne dotiče", rekla je. Kaže kako buduće korekcije ne dolaze u obzir, a atraktivan izgled održava i s treningom te pravilnom prehranom.

Za sve one koji negativno komentiraju na društvenim mrežama ima poruku: "Čitam sve komentare, krenem pa stanem. U sebi si mislim, jao naletjet ćeš na tu osobu. A onda kada sam shvatila tko komentira, sve mi je jasno".

