Farmera Hrvoja Špoljarca gledatelji su upoznali u 15., jubilarnoj sezoni 'Ljubav je na selu', a njegov pozitivan i simpatičan duh osvojio je i djevojke koje je ugostio na farmi u Farkaševcu. Kod njega su boravile Suzana, Dragana i Marina, a na romantično putovanje pozvao je Marinu, no ono je završilo i prije vremena. Razlog je to što mu je kandidatkinja priznala kako se u međuvremenu zaljubila u drugog čovjeka. Neplanirano i iznenadno, a tako je to saznao i Hrvoje. Čuo je muške glasove u njezinom apartmanu, a nakon toga ju je pitao tko je to bio u njezinom društvu. Ipak, ostao je u dobrim odnosima sa svim kandidatkinjama, a sreća mu se osmjehnula i kada je ljubav u pitanju. Hrvoje je ekskluzivno za RTL.hr priznao kako se zaljubio u djevojku koju je zaručio nakon svega dva mjeseca veze. Bila je to ljubav na prvi pogled i, kaže Hrvoje, nema se što čekati...

"Svoju Samanthu sam zaručio prije mjesec dana. Zbog nje sam se preselio u Dubrovnik, a tamo smo se i upoznali preko zajedničkih prijatelja. Od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam dugo čekao do zaruka. Nadam se da je ona ljubav mog života. A svadba? Ne razmišljamo još o tome. Prvo treba izdržati ljeto. Sad zajedno radimo u jednom dubrovačkom hotelu. Prekrasno nam je", rekao je Hrvoje.

Trebao mu je predah od Zagreba i sela gdje se brine o konjima pa je odlučio da ovo ljeto bude sa zaručnicom, koja je rođena Dubrovkinja. Žive zajedno, zajedno i rade, a imaju i velike planove za budućnost. "Ovdje ima odličan posao, a nakon sezone planiramo preseliti kod mene u Zagreb", rekao je i dodao: "Baš nam je idila".

