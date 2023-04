EKSKLUZIVNO Jasna o tome zašto je blokirala Milka: 'U Istri je pokazao svoje druge lice...'

Milko i Jasna - bila je to ljubavna priča u 'Ljubav je na selu', koja je, nažalost, završila neslavno. Već su pričali i o tome gdje će se preseliti, gdje će nastaviti život, no od toga se ništa nije dogodilo. Na kraju showa nije bilo jasno što je presudilo. Milko u intervjuu za RTL.hr nije otkrio nikakve detalje, dok je Sarajka Jasna ipak bila konciznija. Evo što je rekla za RTL.hr.

U emisiji niste skrivali oduševljenje time što ste sudjelovali u showu, koja vam je najdraža uspomena?

A što bih rekla, cijeli taj doživljaj je jedna krasna uspomena druženja, upoznavanja divnih osoba i to me podsjetilo na minule dane kad sam radila na RTVBIH1.

Milko je u intervjuu za RTL.hr otkrio kako više niste zajedno. Zašto je puklo?

Milko je pozitivna osoba, ali u Istri je pokazao i svoje drugo lice. Iznenadila sam se na njegovu reakciju zbog igre kojom nije bio zadovoljan, a ja sam bila razlog po njemu. Cijeli dan je pokazivao netrepeljivost prema meni, optužio me za neke stvari. Bilo je jako nekulturno i bezobrazno pa sam se tu baš ohladila.

U kojem ste trenutku saznali da niste jedan za drugog?

Baš taj trenutak je odlučio. Ionako nisam bila sigurna, jer je to malo vremena bilo da bismo odlučili o ozbiljnoj vezi. Htjela sam mu pružiti priliku da dođe u Sarajevo da vidimo na čemu smo. Međutim, njegova reakcija užasne netrepeljivosti prema meni bila je šokantna. To me je ponukalo da kažem da ćemo ostati prijatelji. Istra je presudila.

Je li vas posjetio u Sarajevu?

Milko me je zvao nekoliko puta kada se sve završilo. Želio je doći u Sarajevo. Ne znam kako poslije Istre nije shvatio da nema ništa od toga. Zamislite smjelosti ljubiti pred svima 30 godina mlađu i sad mene zvati da dođe kao da ništa nije bilo. Hvala, Milko, na javljanju, ali blokiran si jer si pretjerao.

Čuli smo da ste u međuvremenu pronašli srodnu dušu. Gdje se dogodio vaš susret?

Ono kada se najmanje nadate dogodi se ljubav. Upoznali smo se slučajno u društvu i odmah se svidjeli jedno drugom. On je bio nakratko u Sarajevu jer trideset godina živi u Chicagu u Americi. Nije imao pojma o mom sudjelovanju u realityju. Stariji je tri godine i to mi jako odgovara. Pun je poštovanja i razumijevanja. Rođen je u Travniku tako da sam posjetila i Travnik. Planiramo budućnost i suživot. Trenutno čekam da dođe iz Chicaga i jedva čekam da ga vidim. Sate provodimo na telefonu.

Je li vam možda žao što niste bili kod Zvonka na farmi, vašeg prvog farmera?

Zvonko je igrač samo za sebe. Odmah na početku sam shvatila da nije ono što želim. Malo smo se i zakačili izvan kamera. Mislim da je on jako kruta osoba i ne da nikome ući u njegov život. Tako da mi je poziv Milka da napustim jednu farmu, a dođem na drugu, bio u savršenom trenutku.

Milko je rekao kako vi imate sličan život. Stalno ste u pokretu. Čime se bavite ovih dana?

Dani su mi ispunjeni, što honorarnim poslovima, što slobodom da svoj dan rasporedim kako želim, izlascima s prijateljima u kojima jako uživam. I ono najvažnije, pomažem nemoćnim bićima kao što su psi i mace, a ne libim se pomoći i ježu, zmiji, ptici...

Rekli ste da volite potrošiti na sebe. Koliko ste često u shoppingu, a koliko često idete na tretmane?

Ma, koja žena ne voli potrošiti na sebe. Volim dobru garderobu, volim shopping, volim sebi priuštiti veliko zadovoljstvo. Koliko često idem, to ovisi o novcu koji imam u tom trenutku i problem je što sve spiskam. Bitno je da mi nešto dobro stoji, ne treba biti skupo. Tetmani su mi skupi i duže traju ako želite neki efekt, prema tome samo botoks prvom prilikom. Vrijeme mi je. Sve čeka jednog dana opuštena koža koja gubi elastičnost, bore se pojave prije ili kasnije. To nije nikog zaobišlo. Za suhu kožu sok od krastavca je savršen, kao i lice namazati rendanom mrkvom, zatim od žumanjaka i meda napraviti masku. Volim te prirodne sastojke, pomažu, ali ne kao botoks. U kreme baš i ne vjerujem, to je bacanje novca. Zato, drage moje ženice i dame, priuštite si ponekad nešto, ne libite se potrošiti koji euro na sebe jer život je kratak.

