Prije nekoliko mjeseci Marina Šantor u RTL-ovom showu 'Pet spojeva tjedno' borila se za srce Tomija Saltarića, prije desetak godina bila je u 'Ljubav je na selu', a tu avanturu ponovno ponavlja u RTL-ovom showu. Ovoga puta je kod farmera Hrvoja Špoljarca, na njegovoj farmi u Farkaševcu. Kako je došla naknadno, protukandidatkinje su joj to zamjerile te su vrlo brzo počele svađe, a Dragana je pred kamerama iznijela i njezinu prošlost. Marina je sada za RTL.hr ekskluzivno progovorila o svemu tome i iznijela svoju stranu priče. U zatvoru je provela 11 mjeseci, tamo je navršila 19 godina, a kaže kako danas mlade educira o tome kako nikada ne smiju upasti u loše društvo. Ovo je njezina priča, a započela je 2006. godine.

"U to sam vrijeme hodala sa svojom prvom ljubavi i on se bavio svakojakim stvarima, ta cijela ekipa je bila kvartovska. Moj bivši dečko i pokojni prijatelj su organizirali pljačkice. No, dogodila se pljačka casina gdje smo mi redovito odlazili na kave. Moj bivši i prijatelj bavili su se sitnim kriminalom i kada su bili uhvaćeni, kako policija mjesecima nije mogla riješiti slučaj casina, mi smo završili u policijskoj postaji. I tako sam i ja završila u istražnom postupku. Bila sam prvo na informativnom razgovoru nakon kojeg sam mislila da ću se vratiti kući, no to se nije dogodilo. Završila sam u zatvoru s 18 godina gdje sam provela 11 mjeseci. 19-ti rođendan sam tamo navršila. Imali smo 13 svjedoka, nitijedna osoba me nije prepoznala jer je opis bio da je djevojka kratke plave kose, niskog rasta, no svejedno, svoje sam nepravedno odslužila", rekla je Marina. Napisi u medijima, kaže, nimalo joj ne smetaju jer je svjesna svoje prošlosti, koja ju je definirala u čvrstu, samosvjesnu i zahvalnu ženu.

"Moje rane su potpuno zacijelile što se mene tiče. Moja okolina zna moju stranu priče. Što se tiče mladih – stvarno nije zabavno biti u zatvoru, biti u lošoj ekipi, od mangupa se bježi, s njima se ne bude jer što god on napravio možete vrlo lako završiti na mom mjestu, samo zato što ga štitite", poručila je. U cijelom procesu jako važnu ulogu za nju je imala vjera, koja ju je također osnažila, posebno u posljednje tri godine koje joj, kaže, također nisu bile lagane.

"Vjera mi je jako bitna, prije sam uvijek tragala za znanstvenim pokrićem, no u posljednjih nekoliko godina sam imala zaista težak period i u meni se nešto počelo buditi. Rođena sam u kršćanskoj obitelji i bila sam jedina koja je odlutala. Moj kontakt s Bogom prekinuo se nakon gubitaka, Nakon toga svega, javlja se potreba da se vratim vjeri. Počela sam čitati Novi zavjet", rekla je Marina. Promijenilo ju je i rođenje dječaka Aleksandra. Danas je mamin ponos, a iako je u showu 'Pet spojeva tjedno' rekla da nije u kontaktu s njegovim ocem, sad sretno kaže kako se i to promijenilo.

"U petom mjesecu trudnoće sam prekinula s ocem svog djeteta, o razlogu ne bih voljela govoriti. U posljednje sam vrijeme s njegovim tatom u fantastičnim odnosima, njemu je trebalo vremena da shvati da će biti tata i da preuzme neku vrstu odgovornosti. Sve je uredu što se toga tiče. Trudnoću sam prošla sama, kao i rođenje, on nije bio prisutan, ali sada je sve super. Obožavaju se i uključen je odgoju", rekla je.

Trenutačno traži ljubav u farmeru Hrvoju - na prvu joj se svidio, što je odličan temelj za razvoj daljnjih odnosa. Možda i ljubavnog!

"Jako je simpatičan, mirna je osoba i super mi je što sam odmah znala da je prepun ljubavi. Za rad sa životinjama čovjek mora to imati u sebi, to se radi baš iz čiste ljubavi, a on je potpuno predan tome. To je moj prvi dojam", rekla je. Djevojke ju nisu baš najbolje dočekale budući da je na farmu stigla posljednja, zbog čega su istog trenutka krenule svađe.

"Taj dan kada sam došla bile su razne priče, imale su svakakve planove i to sam ja sve saznala. To je u meni probudilo bezobrazluk, kao i svađe", rekla je. No, ništa ju to, kaže, nije poljuljalo, a posebno joj je drago kad na društvenim mrežama naiđe na pozitivne komentare.

"Osoba koja klikne na članak, vidi da je moja priča sa zatvorom bila 2006. godine. Osoba koja zbroji dva i dva i ima imalo empatije reći će da sam bila mlada i griješila te da je dalje krenula sa životom. Nisam očekivala toliko pozitivnih komentara jer su uvijek bili negativni. Čak sam i odgovorila na komentar koji mi je bio čisti blagoslov. Jako puno svjedočim o svojoj prošlosti, pogotovo mladima, a nekada sam uspjela imati utjecaja i na starije osobe. Ne bih mijenjala to iskustvo, žao mi je što sam bila u zatvoru, imala sam velike traume no svoj sam vojni rok odslužila. Da nije bilo toga, danas ne bi vjerojatno neke stvari preživjela", zaključila je.

