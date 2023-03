Dobro je poznato kako je omiljeni show već iznjedrio 18 brakova i veza te 20-ero djece bivših farmera, a najsretniji su iz prošle, 14. sezone showa izašli farmer Tomislav Skejić te odabranica s njegovog imanja Stela Pavičić, koja je u showu, pred očima javnosti, i pristala na njegovu prosidbu!

Njihova veza traje i dalje, a da su jači od svih prepreka, pokazali su već u emisiji. Unatoč brojnim trzavicama i svađama na farmi, od njegovih poljubaca sa Samantom i Marinina iznenadnog dolaska do Tomislavove ljubomore, ostali su skupa.

Sada, gotovo godinu dana nakon, ekskluzivno za RTL.hr Stela otkriva detalje o vezi s Tomislavom, budućim planovima, ali i mogućoj svadbi.

''Da, Tomislav i ja smo i dalje zajedno i volimo se, a trenutno održavamo vezu na daljinu. Lijepo se slažemo, razumijemo. Dogovorili smo si da ćemo si dati još malo zajedničkog vremena da se bolje upoznamo, da se upoznaju naši roditelji i da to sve skupa ide u nekom dobrom smjeru'', ističe simpatična Varaždinka.

A iako je na njezinoj ruci zaručnički prsten, ona i Tomislav ipak ne žure kad je u pitanju svadba.

''Što se tiče zajedničkih planova i daljnjih koraka u našoj vezi, rekli smo da ćemo ići polako, ali planiramo usput. On me već pitao kakvu bih vjenčanicu željela, pričali smo o gostima i slično. Znate kako to već ide'', smije se Stela.

Stela je više puta tijekom emisije farmeru istaknula koliko joj je bitna obitelj, a na prvom mjestu uvijek joj je sinčić kojeg ima iz prvog braka. Njih dvojica, ističe, odlično se slažu.

''Tomislav je jako dobar i brižan prema mom djetetu. Kad navrati, uvijek se igra s njim, razgovaraju, idema zajedno u igraonicu, slastičarnicu, restoran, uvijek smo skupa'', ističe.

Za kraj, poziva sve ljude usamljenog srca, koji se dvoume bi li se prijavili u show, da se odvaže u avanturu zvanu 'Ljubav je na selu:

''Definitivno bih svima savjetovala da probaju zato što u životu, ako ne probaš, nikad ne znaš što te čeka. Meni se život promijenio iz korijena i vrlo sam zahvalna i produkciji i RTL-u. Presretna sam!'' poručuje.

A hoće li neki novi farmer, baš kao i Tomislav sa Stelom, u jubilarnoj 15. sezoni pronaći svoju istinsku sreću, gledatelji će doznati uskoro, samo na RTL-u!