Farmer Stjepan za RTL.hr o ženi kakvu traži: 'Ne bih htio da ima manje od 50 godina'

Stjepan Runtas (67) umirovljenik je koji stiže iz Samobora. Na svom imanju ima velike njive, kokoši i vrt o kojima se brine. Iza njega je brak dug 43 godine, a nakon smrti supruge najveća podrška su mu djeca i unuci.

Farmer nam je otkrio kakve su reakcije njegove obitelji i prijatelja na predstavljanje u emisiji 'Ljubav je na selu'. "Jako su zadovoljni, govore samo pozitivne stvari", rekao nam je Stjepan.

Da se prijavi, savjetovali su mu ljudi iz njegove okoline i on ih je poslušao. Ispričao je da njegova obitelj neće utjecati na to koju će kandidatkinju odabrati.

"Ako smo mi jedno za drugo i sviđamo se jedno drugome, to je to. Nema tu tko nešto pričati. Ne zanimaju me priče okoline", rekao je farmer.

Ranije je priznao da voli partijati, no kaže da mu neće smetati ako mu pošalje pismo neka povučenija i mirnija žena. "To će biti u redu, nemam problema s time", istaknuo je.

Kada je riječ o godinama kandidatkinja, važno je da ispunjavaju jedan detalj. "Ne bih htio da imaju manje od 50 godina", rekao je Stjepan.

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte farmera Miju

