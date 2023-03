Farmeri zavode, a kandidatkinje više ne biraju taktike: 'Hrvoje uopće ne zna da ona ima dijete'

Čim se probudio, Milko je ispitao Anu i Mandu jesu li ljubomorne što je sinoć nasamo izašao s Jasnom. I dok je Ana rekla da nije, Manda je priznala kako joj je to zasmetalo.

Cure na Ivanovoj farmi i dalje su bile nezadovoljne njegovom nezainteresiranošću: ''Umiremo od dosade svi, kolektivno''.

''Ovo baš ne ide, ali zašto?'' upitala je Vanja Ivana koje su njegove namjere, predbacivši mu da najviše vremena posvećuje Doni.

''Nismo si kliknuli'', poručio joj je farmer, dodavši da ga živcira što Vanja brzo plane, ''Dramatizira bez potrebe''.

Zvonka i njegove dame čekao je prvi zajednički ručak, a Irena, Smilja i Brankica bile su spremne za nova međusobna podbadanja. ''Meni je malo preslano'', komentirala je Smilja ručak koji je skuhala Irena.

Na Hrvojevoj farmi slijedilo je novo druženje, a Hrvoje je ponovno primijetio kako mu smeta Suzanina energija i to što neprestano pušta cajke. I Dragana i Marina rekle su kako im njihova konkurentica ide na živce.

''Otkad joj je rekao da je fejk, ona je postala priljepak. Pokušava se zbližiti sa svima koji su njemu bliski. Mislim da još uvijek dokazuje da je prava'', komentirala je Marina.

Dragoljub i Silvana uživali su na spoju, a na povratku kući Jasminka je htjela svog farmera samo za sebe pa mu je odlučila priuštiti masažu. Iako je isprva bio šokiran i zbunjen, brzo se opustio.

''Fino, nježno, trnci me prošli, zatvorio sam oči'', komentirao je farmer.

''Mene je preokrenulo, odmah sam otišla prati suđe, nisam mogla to gledati'', Ljiljana je otkrila svoju ljubomoru.

Sinišu i djevojke svojim je posjetom iznenadila Anita Martinović.

''Povećala se moja emocija prema Martini, ona mi je najviše prirasla srcu'', priznao je Aniti.

A Ivanove cure konačno su svog farmera nagovorile na akciju pa je odlučio prvi put u životu ispeći palačinke, no atmosfera je u Istri i dalje bila prilično uspavana.

''On sve radi zato što mi njemu kažemo da to radi. Muškarac kojem sve moraš reći da radi je beskičmenjak'', ipak nije bila zadovoljna Vanja, ''Svi smo malo splasnuli, ne zabavljamo se i ne trudimo''.

Milko je svoje dame poveo u sadnju povrća, a na putu do polja orila se pjesma. Manda, Ana i Jasna odmah su prionule poslu. Manda je sa strane povukla Milka kako bi mu dala do znanja da joj smeta što je sinoć otišao na spoj s Jasnom te da ne posvećuje svima dovoljno pažnje.

''Mislim da su kliknuli, da su se zaljubili, stalno su vezani, non-stop se ljube'', nije bila zadovoljna Manda odnosom Milka i Jasne.

''Lijepo mirišeš, mogu li te sad poljubiti?'' pokušao ju je brzo šarmirati Milko, a ona mu je dala da je poljubi – samo u obraz.

Na Hrvojevoj farmi uslijedila je nova rasprava između Dragane i Suzane, koja ju je opet pokušala okrenuti protiv Marine.

''Hrvoje i Marina su na spoju… Oni nešto mute! Izabrao je nju, imam takav osjećaj'', komentirala je ljutito, dok je Dragana branila Marinu.

''Svaku riječ koju progovori Suzana više ne mogu slušati. Parfumira se kao umišljena bolesnica, leži na krevetu poput Jelene Karleuše. Ponavlja jedno te isto'', kazala je, ''Opisuje se kao neka Pamela Anderson''.

Suzana je nastavila tvrditi da Marina nije za Hrvoja te da leži po cijele dane, a ona radi na farmi i na kraju opet nije odabrana.

''I ti kriješ jednu veliku tajnu'', okrenula je priču Dragana pa komentirala, ''Hrvoje uopće ne zna da ona ima dijete. Ja sam mu to javila i molila ga da to ne govori nego da iskoristi i da je pita''.

''To nije tajna, to jednostavno nije za kamere… Zaslužio je nasamo to doznati, a ne pred kamerama i ne pred određenim osobama'', odgovorila joj je.

U sobu je tada ušla Marina, a Suzana je zanijemila, no nije trebalo dugo da započne nova svađa.

''Marina je ljubomorna na sebe, možda zbog dužine moje kose'', tvrdila je Suzana, dok joj je Marina odvratila da ide na živce Hrvoju, samo to ne vidi.

''Što je s tom kosom? Meni je tvoja kosa top, smijem li je dodirnuti? Nije prava kosa, naravno. Iz aviona se vidi da je sintetika, fejk si!'' poručila joj je Marina, dok se Suzana pravdala.

I Zvonko i Smilja osamili su se kako bi proveli malo vremena zajedno. ''Vjerujem da se može ljubav između nas dvoje dogoditi'', rekao je farmer.

''Nešto se tu kuha, dobro je'', rekla je i Smilja, ''Ali moram osjetiti da se prvo kod tebe nešto razvija''.

A kako će izgledati idući dani na imanjima, gledatelji će doznati u idućoj epizodi 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Emisiju možete pogledati i na PLAYU.