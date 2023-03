Rasema Vladetić, jedina farmerica 13. sezone, nije bila baš sretna kada je shvatila da su se za njenu farmu prijavili muškarci kojima po godinama može biti majka. No licem joj se razvukao osmijeh kada je upoznala Zvonka, naočitog Slavonca sa zagrebačkom adresom, galantnog i finog. Zvonko joj je i zapjevao te je oborio s nogu, no njihova ljubav nije se dogodila.

Naime, Zvonko je čitavo vrijeme govorio da nema povjerenja u Rasemu, da bi naposljetku ipak ispalo kako je problem u razlici u godinama. Zvonko je priznao da Rasema ne bi mogla pratiti njegov životni ritam. Ipak, davao joj je nadu do samog kraja, kada je ona odlučila da se moraju rastati.

U intervjuu za RTL.hr prije godinu dana, Rasema je otkrila da je saznala kako Zvonko ima drugu te da više nisu u kontaktu.

"Nismo više u kontaktu. Makar, kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da ipak bi nešto... Ali ja nisam htjela. Poslije smo se čuli, pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj", prepričala je Rasema koja, priznaje, ipak žali što između njih nije bilo ničeg više.

No, na sreću nakon Zvonka, nije dugo čekala. Rasema se za RTL.hr pohvalila kako je pronašla muškarca kakvog je, kaže, oduvijek tražila!

"Prestala sam tražiti. Bilo je puno udvarača, no nisu bili iskreni. Htjeli su samo jedno, probati, a to se ne probava, ili želiš cijeli paket ili nećeš. Bilo je tu svakakvih muškaraca; hvalili su se da su sposobni, a onda se ispostavi da nisu. Podvukla sam crtu i zaključala kapiju da više nitko ne može doći i dosađivati mi. A onda su mi rekli ljudi da me jedan dobar čovjek traži, raspituje se. Otključala sam ponovno kapiju i za dva dana je došao", prepričala je tada Rasema.

"Našla sam srodnu dušu", veselo i zaljubljeno rekla je ova dama koja živi sa svojim partnerom Petrom. Opisala nam je kako joj se točno dogodila ljubav.

Njezin odabranik, Petar, rekao joj je da je traži otkako ju je vidio na televiziji i da ju je došao pitati želi li biti njegova.

"Kad smo se vidjeli, to je bilo to. Dugo smo razgovarali. Došao je s prijateljem, a kada je otišao u auto po darove, njegov prijatelj ispričao mi je sve o njemu, da je dobar čovjek", rekla je Rasema. Uzela je njegov broj i rekla mu da će mu se javiti.

"Promislila sam o svemu i zaključila da ću mu se javiti, da je to to. Dogovorili smo se da će doći po mene da vidim gdje živi, je li to sve zaista onako kako je ispričao. On se jako obradovao što sam se javila i došao po mene. Ja nisam ništa ponijela sa sobom, a na kraju sam ostala kod njega!", uzbuđeno je prepričala Rasema svoju romantičnu priču.

"Sve je kako sam i htjela: sposoban je za sve, nježan... Kakvog sam tražila, takvog sam i našla: ima dobru kuću, dobru penziju i najvažnije - dobru dušu!" oduševljeno je govorila.

Njen odabranik ima dvoje odrasle djece, baš kao i ona, a s njima se, kaže, dobro slaže. Upoznala mu je i majku kojoj se otvoreno divi.

