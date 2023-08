NAJBOLJE PRIJATELJICE FOTO Bahra, Ines i Irena postale su najbolje prijateljice: Često se druže, a jedna uz drugu su u svim bitnim ...

One su mnogima vrlo poznata lica, a njihov šarm neće baš nikoga ostaviti ravnodušnim. Ines Petrić, Irena Slopšek i Bahra Zahirović družile su se na brojnim snimanjima showa 'Ljubav je na selu', čija nova sezona ove jeseni kreće na RTL-u i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Poznato je kako će u novoj sezoni ljubav ponovno tražiti Ines Petrić, a tko zna, možda joj sedmi put to pođe za rukom. Kako već nije pronašla ljubav, Ines je na snimanjima stekla brojna prijateljstva, a najpoznatiji trio su upravo ona, Irena i Bahra. Ovoga ljeta tako nisu propustile Bahrin specijalan dan kada se krstila, pričestila i krizmala. Za RTL.hr je tada Bahra rekla: "Imala sam krsnog kuma i krizmanu kumu. To su mi jako dobri prijatelji. Sestra Azra je bila samnom i moram ju pohvaliti. Ona mi je svo ovo vrijeme desna ruka. Zajedno smo sve pripremile. Ona je preuzela pečenje kolača, a ja sam sve ostalo. Baš smo to lijepo organizirale. Na proslavi je bilo 30-ak ljudi. Mala svadba! Bile su mi i Irena i Ines, s njima sam si ostala dobra nakon snimanja", rekla je tada. Prijateljice se bodre u svim važnim trenucima, a sve tri su i dalje - solo.