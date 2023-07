LJUBAV CVJETA FOTO Hrvoje iz 'Ljubav je na selu' uživa u Dubrovniku sa zaručnicom: 'Baš nam je idila'

"Svoju Samanthu sam zaručio prije mjesec dana. Zbog nje sam se preselio u Dubrovnik, a tamo smo se i upoznali preko zajedničkih prijatelja. Od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam dugo čekao do zaruka. Nadam se da je ona ljubav mog života. A svadba? Ne razmišljamo još o tome. Prvo treba izdržati ljeto. Sad zajedno radimo u jednom dubrovačkom hotelu. Prekrasno nam je", rekao je Hrvoje Špoljarec, bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu'. Trebao mu je predah od Zagreba i sela gdje se brine o konjima pa je odlučio da ovo ljeto bude sa zaručnicom, koja je rođena Dubrovkinja. Žive zajedno, zajedno i rade, a imaju i velike planove za budućnost. "Ovdje ima odličan posao, a nakon sezone planiramo preseliti kod mene u Zagreb", rekao je i dodao: "Baš nam je idila". Show 'Ljubav je na selu' pogledajte na PLAYU, a usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima i dalje se stignu prijaviti za sudjelovanje u showu na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).