FOTO Suzi i Zoran zaljubili su se čim su se sreli u 'Ljubav je na selu': Ovako je izgledalo njihovo vjenčanje...

Jedan od onih kojima je popularna emisija donijela sreću u ljubavi je farmer Zoran Stričević. On je u 13. sezoni tražio srodnu dušu i upoznao Suzanu Tomić Suzi. "Rodila se ljubav, i to baš na prvi pogled. Kad sam vidio njezinu kosu, stas, hod, glas, oči – sve je odmah bilo jasno i shvatio sam da je to-to. Nisam je dugo čekao!", rekao je Zoran. "Zoran me osvojio svojim šarmom, zgodan mi je, a i slažemo se u većini pogleda na život", istaknula je Suzi. Suzi je kasnije otišla na Zoranovu farmu, a on je upravo nju odabrao za romantično putovanje. Na njemu ju je i zaprosio, a uskoro su se i vjenčali. "Vjenčali smo se 19.12., u Splitu na Bačvicama kod matičara, a pir je bio s desetak osoba, koliko je bilo moguće u to vrijeme, kod mene na imanju. Bila je to lijepa, vesela fešta", otkrila je Suzi te nam je par ustupio svoje fotografije. Supružnici žive u Brštanovu i uživaju u zajedničkom životu. "Ljudima bih poručila da treba vjerovati u ljubav", rekla je Suzi. "'Ljubav je na selu' mi je donijela sreću, veliku sreću", nadovezao se Zoran.