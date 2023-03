Ona je najmlađa kandidatkinja RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Gabijela Juraja (19) dolazi iz Desinića, a trenutačno zbog posla živi u Zaboku. Pismo je poslala Ivanu, a on ju je u konačnici poveo na svoju farmu u Istri. Naravno, nije jedina jer tu su još Dona i Vanja, a najviše se veseli, osim Ivanu, i to što će naučiti nešto novo o poljoprivredi. Rad joj nije stran, a u razgovoru za RTL.hr otkrila je kako se zbog posla mnogo i selila. Također, ispričala je i svoju tužnu obiteljsku priču. Majka ju je ostavila kad je imala svega dvije godine, no, kaže, u životu joj baš ništa nije nedostajalo zbog brižnog i pažljivog oca.

Kako to da ste se prijavili u 'Ljubav je na selu'?

Iz znatiželje, ali i iz dosade. Ne previše zbog ljubavi jer nisam sigurna da se u nekoga mogu zaljubiti u tako kratkom roku. Mislim da je ljubav nešto što se gradi. I toga se držim.

Ivana ste upoznali, kakvo mišljenje o njemu imate sada?

Mislim da je Ivan dobar i drag dečko, ali prije svega naivan. Mislim da je netko tko mora bolje početi procjenjivati ljude jer će ga njegova naivnost dovesti u loše situacije.

Kako ste ga doživjeli na prvu - kao prijatelja ili potencijalnog dečka?

Prvenstveno kao dobru osobu, kao zgodnog dečka, ali nekako sam dobila dojam da i dalje ne zna što bi sa sobom.

Kako ste se pripremali za dolazak na njegovu farmu?

Htjela sam jako ići kod njega na farmu jer on ima krave, tome se jako veselim.

Kakvo mišljenje imate o vašim protukandidatkinjama - Doni i Vanji?

Svatko od nas je različit i treba prema svakome imati poštovanju, no malo sam skeptična. Samo ću to reći.

Odmah se zaljubio u Donu, je li vas zbog toga povrijedio?

Ma ne, više smatram da je krivo procijenio Donu.

Veselite li se promjeni okoline?

Promjena okoline dobro dođe, novi su ljudi, željna sam uvijek nekoga upoznati. No, nije to meni ništa novo. Ja se selim više nego ptice selice.

Kako to da se često selite?

Uglavnom, zbog posla. Trenutačno radim kao mesar u jednoj prodavaonici u Zaboku.

Kako to da ste odabrali baš to zanimanje?

Netko sam tko voli prihvaćati izazove i uvijek se izazove. Dosadno mi je raditi jedno te isti posao i uvijek tražim nešto novo. Dosad sam promijenila dosta zanimanja. Ovo zanimanje stvarno volim. Super mi je što sam stalno u komunikaciji s ljudima. Svaki dobar trgovac treba imati dorbu jezičinu da bi nešto prodao, je li tako? Komunikacija je ključna.

U emisiji ste s gledateljima odlučili podijeliti i svoju tužnu životnu priču.

Imala sam nepune dvije godine kada me majka ostavila. Više nije pitala za mene, moje dvije sestre i brata. Tata nas je postavio na noge. Smatram ga najvećim herojem, bolji je od svih Marvelovih superjunaka.

Kako je bilo odrastati bez majčinske figure?

Tata nas je baš sam podizao. Nije mi nedostajalo ljubavi, no više je tu bila osuda okoline. Desinić je jako malo mjesto i tamo čim si malo drugačiji, onda si ljudima čudan. Zbog toga su me u školi maltretirali i rekla bih da je to ostavila traga na meni. Danas sam puno snažnija, odvažnija, radim, živim sama dok, primjerice, vršnjaci koji su mi se izrugivali, i dalje žive s roditeljima i nisu se maknuli s mrtve točke.

Unatoč svemu, jako ste pozitivni i koliko čujemo, jako zreli za svojih 19 godina.

Mislim da me to puno toga naučilo, borila sam s puno ljudi i shvatila sam da želim biti motivacijski govornik. Svatko tko me zna, zna i da nikoga ne osuđujem, a s ljudima volim popričati o problemima.

Hvale vas i na našim društvenim mrežama RTL-a, jeste li čitali komentare?

To mi je drago čuti, to mi ljudi govore i uživo. Čudno mi je kada se požele fotografirati samnom.

