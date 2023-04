Farmer Hrvoje Špoljarec na svojoj je farmi u Farkaševcu ugostio tri djevojke - Suzanu, Draganu i Marinu. Na romantično putovanje pozvao je Marinu, no ono je završilo i prije vremena. Razlog je to što mu je kandidatkinja priznala kako se u međuvremenu zaljubila u drugog čovjeka. Neplanirano i iznenadno, a tako je to saznao i Hrvoje. Čuo je muške glasove u njezinom apartmanu, a nakon toga ju je pitao tko je to bio u njezinom društvu. Marina mu je baš sve priznala... Hrvoje je za RTL.hr sada otkrio kako se osjećao kada je saznao istinu.

"Iskreno, to me priznanje nije povrijedilo. Sumnjao sam u to, imao sam neki osjećaj da se nešto događa. Shvatio sam to zbog njezina ponašanja. Postala je hladna prema meni i nekako drugačija", rekao je Hrvoje, no naglasio kako joj to u konačnici nije zamjerio jer se nakon razilaženja na farmi više nisu ni vidjeli, ni čuli.

"S Marinom sam vidio budućnost, na mojoj farmi mi je djelovala vrlo zainteresirano za mene. Ali, promijenila je ponašanje na putovanju", rekao je. Saznalo se kako je Hrvoje i dalje u kontaktu s Draganom, a pitali smo ga je li mu žao što svoju sugrađanku nije na kraju i odabrao. "Ne žalim, Mislim da ne bi ništa bilo između nas, no nikada se ne zna. Možda bi nešto i bilo", dodao je. Najdraži dosadašnji trenutak u showu 'Ljubav je na selu' bio mu je kada su sve kandidatkinje došle kod njega, a sretan je što je djelom tog projekta. "Bio sam na svom terenu", zaključio je Hrvoje.

