Ines Petrić 7. put stiže u 'Ljubav je na selu': 'Taj me show stvorio te donio sve lijepe i dobre stvari u...

"Gledatelji to ne mogu shvatiti. Kada gledam emisiju u kojoj ne sudjelujem, onda mi je žao što nisam tamo. Emisija 'Ljubav je na selu' donijela mi je sve lijepe i dobre stvari u životu", komentirala je prošle godine kandidatkinja Ines Petrić koju gledatelji showa itekako dobro znaju.

Ovu su Zagrepčanku gledatelji prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića. U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na svojoj ju je farmi u Konjicu ugostio i Hakija Špago. Posljednji put gledatelji su je mogli vidjeti u 14. sezoni, kada je bila na farmi Krunoslava Pavlakovića, s njim je čak išla i na romantično putovanje, no svoj odnos ipak nisu uspjeli podići na višu razinu.

"Mene je ovaj show stvorio i na tome sam zahvalna. Bila bi apsolutna laž kad bih rekla da mi titula rekorderke ne laska, po tome se vidi moja upornost, moj čvrsti karakter - kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim, nikada ne odustajem niti se predajem. To su ti kameni geni", govori Ines i nastavlja: "Broj sedam mi je uvijek bio dobar broj, vjerujem da ću ući među tri djevojke koje idu na farmu i ako do toga dođem, ja ću već biti sretna tako da se nadam da ću uspjeti u svojim namjerama."