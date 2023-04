Jasminka za RTL.hr o Ljilji, plakanju i Dragoljubu: 'Voljela bih da je mene izabrao...'

Osječanka Jasminka Lukić otpočetka je slovila za favoritkinju na Dragoljubovoj farmi. Međutim, situacija se vrlo brzo izmijenila pa je Ljiljana preuzela prednost, a u konačnici se odlučio za Zagrepčanku. Pred njezinim očima Ljilja i Dragoljub objavili su da su u vezi, a mi smo kontaktirali Jasminku koja nam je ispričala kako se povodom toga osjećala.

"Smatram da je on birao srcem. Naravno da bih voljela da je mene izabrao, ali to se nije dogodilo. Ona je stalno plakala, a kako je Dragoljub jako emotivan muškarac, to ga je pogodilo. Inače, Ljilja stvarno može plakati", rekla je Jasminka. Pitali smo ju što se to odjednom preokrenulo da je ovaj farmer zaboravio na povezanost s njom i okrenuo se Ljilji.

"To se dogodilo na fešti. On i Ljilja su ušli u razgovor, tamo mu se žalila oko svog života. Silvana i ja smo tada otišle spavati, mislim da je to bio prijelomni treutak", rekla je. Unatoč tomu, kaže kako nije bilo ljubomore niti svađa. Poštovala se svaka Dragoljubova odluka, a ovim putem mu zahvaljuje na nevjerojatnom gostopimstvu. Čak i ako je bilo trenutaka kada je moglo eskalirati, Jasminka kaže kako se nikada nije dala isprovocirati.

"I dalje sam u kontaktu s Dragoljubom, sa Silvanom se čujem također svakodnevno, a s Ljijom sam izgubila kontakt", rekla je Jasminka.

U međuvremenu je promijenila posao, radi u ribarnici, a ne prođe dan da ju netko ne prepozna. I sada kada je razgovarala s nama, mnogi su joj prilazili i govorili: Vi ste žena iz 'Ljubav je na selu!'. Osim novog posla, kod Jasminke se i na ljubavnom planu nešto počelo okretati. "Imam prijatelja, ali ničemu se ne nadam. Mora proći neko vrijeme da ga procijenim kakav je", rekla je kroz smijeh. Kako u mladosti zbog četvero djece nije putovala, odlučila je to sada nadoknaditi. U planu joj je uskoro posjetiti Silvanu u Rijeci, Radmilu u Sisku te Mandu u Požegi...

