Jasna je vrlo jasna! Milko će ili u Sarajevo ili ništa od njih: 'Ne mogu ja bez Šibenika'

Čim je postalo ozbiljno, između Milka i Jasne stvorile su se ozbiljne trzavice. On je to sve pokušavao okrenuti na šalu, ali nažalost nije mu išlo.

"Ne pričamo o najglavnijoj stvari. Gdje ćemo mi živjeti? U Sarajevu ili Šibeniku?, pitao je Milko svoju Jasnu tijekom romantične večere.

"U Sarajevu, što misliš? Ne mogu ja bez Sarajeva", rekla je Jasna, a Milko je odmah rekao kako on ne može bez svog Šibenika.

"Tjedan dana ti dođeš u Šibenik, a onda ja u Sarajevo. I onda da mjesec dana napravimo pauzu", predložio joj je. Njoj se to nije svidjelo jer smatra da takav način života nema smisla. Ova je tema otvorila i neke druge.

"Čim sam ja otišla, ti si tulumario do jutra. Uvijek je neki prijatelj, svaku noć. To je baš ono...", rekla je Milku. On je pokušavao skrenuti s teme.

"Ljubomora možda postoji kod Jasne, a kod mene apsolutno ne", zaključio je.