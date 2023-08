Jovan Karapandža, farmer iz Mlake Antinske, ušao je u anale svojim pojavljivanjem u jubilarnoj desetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. Ovaj mladić ostao je upamćen kao veliki zavodnik jer je već na prvom spoju osvojio kandidatkinju Paulinu Popović, koja ga je odmah poljubila, a uslijedili su vrući kadrovi u bazenu. Ove jeseni na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo gledatelje očekuje nova sezona omiljene emisije. Novost je ta da će cijele epizode 'Ljubav je na selu' biti dostupne 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Jovan i Paulina proveli su nekoliko "vrućih" dana i noći, no Paulina nije došla do njegove farme. Ali ni tamo nije nedostajalo iznenađenja! Uz Victoriju, Mariju i Sanju, na njegovoj farmi pojavila se u Ružica, i to na biciklu! Naime, ona se s Jovanom znala od ranije pa je odlučila doći na njegovu farmu i biti dio emisije, a Jovan ju je na kraju vodio i na romantično putovanje. Iako je ljubavnih iskrica bilo sa svih strana, Jovan je na kraju završio sam. Nedavno smo ga kontaktirali i pitali je li se išta na ljubavnom planu promijenilo za njega. Nažalost, nije, iako će žene ovu informaciju zasigurno dočekati blagonaklono.

Izvor: RTL

U iščekivanju je velike ljubavi, ali se ne opterećuje, rekao je nedavno u razgovoru za RTL.hr. "Nije da nemam vremena za ljubav, bilo je i ozbiljnih veza, ali sve je puklo. Iako nisam u vezi, vjeru u ljubav nisam izgubio", dodao je.

Nova sezona 'Ljubav je na selu' ove jeseni kreće na RTL-u, a 24 sata prije prikazivanja na televiziji, gledatelji će omiljeni show moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo. I to bez reklama! Više doznajte na voyo.hr.

POGLEDAJ VIDEO: