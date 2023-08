Klara Perko bila je jedna od 19 kandidatkinja prve sezone showa 'Gospodin Savršeni', a ovo su neke od njezinih izjava koje su nas uveseljavale. Klaru ćemo ove jeseni gledati i u 'Ljubav je na selu', na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. S Klarom smo popričali o novom showu u kojem sudjeluje, ali i o njezinim preferencijama kada su muškarci u pitanju.

Kako to da još nijedan muškarac nije našao put do vašeg srca? Što je vaša definicija savršenog muškarca?

Nije da nijedan nije našao put do mog srca… Našli su, ali nisu ondje uspjeli ostati. Za neke od njih sam i ja sama kriva. Jednom kad sam mogla imati sve u životu, nisam bila spremna, drugi put sam se možda zaljubila u krivog. Tako je to u životu. Ukratko, moj savršeni muškarac je lojalan, čist i iskren. Ima stav i veliku ljubav u sebi. I miriše na dobar parfem. Govori mi i daje do znanja da sam za njega cijeli svijet.

Njemica ste hrvatskog porijekla i živite u Njemačkoj. Ako pronađete ljubav u 'Ljubav je na selu', spremni ste promijeniti svoje životne prioritete i preseliti na selo?

Nikad ne reci nikad, ali neću tako lako na selo! Oduvijek imam cilj kupiti dva stana – jedan u Hrvatskoj i jedan u Njemačkoj. Možda moj budući farmer ima kuću u Hrvatskoj pa meni preostane kupiti samo taj jedan stan u Njemačkoj, ha-ha.

Koji posao na farmi ne biste mogli raditi?

Nikad ne bih mogla čistiti štalu.

Borili ste se u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog' za srce Gorana Jurenca. Kako danas gledate na to iskustvo?

Već je prošlo pet godina, vrijeme prebrzo leti! To mi je bilo jedno top iskustvo kojeg se uvijek rado sjetim!

U drugoj sezoni ste savjetovali djevojke kako osvojiti Miju Matića. Je li im to pomoglo?

Ne mislim da su im moji savjeti previše pomogli, ali činjenica je da su obje djevojke koje sam ja vidjela u finalu na kraju tamo i dospjele!

Jeste li ostali u kontaktu s nekom od djevojaka iz 'Gospodina Savršenog'?

Ostala sam u kontaktu s Anezi, a na Instagramu jako volim pratiti Ivu Runjanin.

Na Instagramu ste stekli mnoštvo pratitelja. Javljaju li vam se muškarci?

Muškarci mi se stalno javljaju, ali ne odgovaram!

Koji su vam najsmješniji uleti muškaraca?

''Pomislio sam da je tvoj otac gangster – da je ukrao zvijezde i stavio ih u tvoje oči''.

Volite putovati. Koja je sljedeća destinacija koju želite posjetiti?

Ove jeseni sigurno putujem na Sylt, a voljela bih posjetiti još i Barcelonu.

