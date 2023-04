Na okupljanju farmera i kandidatkinja vrlo je burno bilo kod Dragoljubove ekipe. Silvana je i prije dolaska najavila kako planira napraviti show, a to je svakako ispunila. Za stol je sjela poprilično ljuta i krenula rešetati Dragoljuba i njegovu Ljiljanu. Optužila ih je da su prije snimanja bili zajedno u Novom Vinodolskom na odmoru, ali i da on posjećuje misterioznu ženu u Austriji. Evo što Ljiljana za RTL.hr kaže o svemu.

"Nije me povrijedilo, da je to bilo na počeku snimanja vjerojatno bi, ali kasnije sam shvatila da igra na kartu toga da me povrijedi, ali nije joj prošlo. Shvatila sam da je najbolje da joj ne dam to zadovoljstvo. No, bila sam napadnuta, a čak su me neke kandidatkinje pitale zašto nisam reagirala, ali sam shvatila gdje to vodi. S kakvom osobom imam posla, nisam se htjela miješati", rekla je Ljiljana.

Kako se tema o Novom Vinodolskom proteže kroz cijelu sezonu, zamolili smo ju da nam razriješi taj misterij...

"Što se tamo dogodilo? Apsolutno ništa. To je bio moj privatni izlet. Tada sam bila na godišnjem odmoru. Otamo sam joj čak i poslala slike. I ne, Dragoljub nije bio sa mnom. Ona misli da je FBI agent, išla je to provjeravati. Nisam se osjećala ugroženo, već uvrijeđeno. Znale smo se tek nekoliko dana. Nije mi to uredu. Nisam mogla shvatiti da se to može događati. Farmer je taj koji bira. To ne znači da se mi međusobno moramo sukobljavati", rekla je.

A smatra li da je Silvana tada bila zaljubljena u Dragoljuba?

"Možda je gajila nešto prema njemu, no njoj je glavni cilj bio da dođe na farmu. To je stalno ponavljala", zaključila je Ljilja.

