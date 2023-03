Milan Ercegović zvan Milko već je počeo osvajati dame u showu 'Ljubav je na selu' koji možete pratiti i na PLAYU. Za Šibenčaninom su već poludjele kandidatkinje, a na prvom partiju uspio ih je i napraviti ljubomornima. O tome koja mu se kandidatkinja do sada najviše dopala, zašto je izbacio Radu i kako komentira optužbe da je gledao druge kandidatkinje, govorio je za RTL.hr.

Nakon prvih spojeva, s kojom kandidatkinjom vam je bilo najljepše?

Pa sve su mi bile šarmantne i zabavne, ali nekako me Ankica na prvu najviše dojmila.

Što vas je najviše privuklo kod Ankice?

Ona je simpatična i zabavna i podiže atmosferu. Također, voli razgovarati o osjećajima i ako joj nešto smeta odmah mi to i kaže, nekako me gura da popravim svoje emocionalno stanje, odnosno ugodno mi je s njom pričati o emocijama.

Zašto ste Radu izbacili prvu?

Rada nije moj tip žene. Glasna je i želi uporno doći do izražaja, a ja to ne volim kod žena. Druge kandidatkinje su mi se svidjele više i ne bi bilo u redu od mene da sam neku od njih izbacio pa je zato ispala ona.

Je li istina da ste bacili oko na kandidatkinje drugih farmera?

Gledajte, zašto ne bih mogao pogledati drugu ženu. To ne znači ništa loše. Družio sam se sa svojim kandidatkinjama, ali popričao sam malo i s drugima, sve prijateljski. To što su moje kandidatkinje shvatile krivo, to je do njih, ne do mene.

Manda je nakon te zabave bila dosta ljuta na vas, jeste li riješili to?

Manda je malo preuveličala cijelu situaciji i naljutila se bez razloga. Jesmo, riješili smo to dan nakon, lijepo smo popričali i sad je atmosfera opet ugodna.

