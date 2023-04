Milko, Milko, ovo ti nije trebalo: Jasnu nazvao imenom druge žene, a ona mu to uvelike zamjerila

"Zrinka, ovaj, Jasna, koji put se zabunim", rekao je Milko obraćajući se svojoj odabranici Jasni. U prijevodu, pogriješio joj je ime, na što se ona nasmijala, ali i iskoristila svoju priliku. "Primjećujem da se voliš zabavljati, sve je to divno i krasno, ali isto tako, mnoge žene navaljuju na tebe. Kako ću se ja boriti s time", pitala ga je. Milko je bio iznenađen tim pitanjem, ali snašao se u svom stilu.

"To su više prijateljice. Uhvatila si se žena, ali kada me budu zvale, ja im se neću javljati. Već se osjeća vid ljubomore", rekao joj je. Jasna je potom pobliže objasnila kakav je to Milko sa ženama...

"Vole da ga zivkaju, da komuniciraju s njima", objasnila je. Njezina izravnost nije odbila ovog Šibenčanina, već suprotno.

"Sviđa mi se kako je Jasna borbena, ali ona ima raznovrsnih načina diskusije i to me jako veseli kod nje", rekao je.

