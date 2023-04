Milko najavio zaruke, a Hrvoje otkrio da Marina ima dečka: 'Ne osjećam se iskorišteno'

Većina farmera odabrala je svoje dame koje vode na putovanja, a prije polaska Ivan je svoju Donu odlučio provozati mjestom u old-timeru.

''Dona je predivna'', poručio je, a i ona je rekla kako se za njega posebno sredila.

''Odvikla sam se od romantike, mogu reći da mi se opet svidjela, uložio je trud'', bila je zadovoljna.

Na Sinišinoj farmi Martina se šminkala, a Vesna je za izbacivanje odjenula bijelu haljinu.

''Ja taj mladoženja nisam ovaj put'', poručio je Siniša.

Konačna odluka još je čekala Zvonka, a prije nje zajedno sa Smiljom i Brankicom zaigrao je biljar i nije mu bio problem demonstrirati im kako se pravilno gađa.

Farmer je plišanu bubamaru poklonio Smilji te joj obznanio kako odabire nju.

''Nešto je vidio u njoj što može ponuditi, a ja ne… Poštujem'', rekla je Brankica.

''Izabrao sam je stjecajem nekih svojih dubinskih klikova koji su mi davali zeleno svjetlo prema njoj. Brankica je divna žena i dama, ne znam jesam li postupio ispravno'', objasnio je još pomalo nesigurno.

Hrvoje i Marina, s druge strane, već su uživali zajedno u Pazinu, a on joj je pripremio pravi adrenalinski izazov – zipline. No Marina je priznala da ju je obuzeo strah od visine, no farmer je bio uvjeren da pretjeruje.

''Ima iskustva pred kamerama, ne znam koliko glumi'', rekao je Hrvoje dok je Marina vagala hoće li se pustiti, no ipak je odlučila.

Ljiljana i Dragutin na obali već su planirali budućnost, oboje priznavši da su veliki romantičari. Dragoljub joj je priznao da mu je bila malo prenapadna prvi put kad ju je upoznao, no to se promijenilo uz dobru komunikaciju.

''Nju kad pogledam, vidim jedno malo, zaljubljeno i sretno biće'', rekao je farmer.

''Zaljubljeni? Pa ne znam kaže li se to više tako u našim godinama'', bila je oprezna Ljiljana.

I Milko i Jasna uživali su u romantičnoj večeri, no jedno ozbiljno pitanje vrlo se brzo potegnulo.

''Dušo moja, ne pričamo o najvažnijoj stvari! Gdje ćemo mi živjeti, u Sarajevu ili Šibeniku?'' zanimalo je farmera.

''U Sarajevu'', odgovorila je Jasna, što je Milka pomalo šokiralo jer ne može bez Šibenika pa je počeo smišljati plan putovanja i veze na daljnu.

''Čim sam ja otišla, ti si izašao van i 'dernečio' do ujutro'', podbola ga je odabranica.

''Bojim se, ti pogledom voliš vidjeti druge muškarce. U autobusu upoznaš nekog momka, malo kršnijeg, Dalmatinca i počne ti lagati, ti povjeruješ… Ja čekam, a ti ne dođeš'', vratio je istom mjerom Milko.

''Ljubomoran je, bilo bi mu teško da ga ostavim zbog nekog drugog, pogotovo mlađeg'', komentirala je Jasna, priznavši da uživa s njim.

Nakon jurnjave automobilom Ivan za Donu ima još jedno iznenađenje – romantični ručak. No oboje šutljivi, nisu baš pronalazili tema za razgovor.

''Došla sam zbog tebe, otvori se, progovori'', rekla je Dona svom farmeru koji se samo smješkao.

''Hoćemo li se čuti svaki dan?'' zanimalo je Ivana, dok se ona pravdala kako neće baš stalno biti dostupna na telefonu.

''Preprava si, kulturna si jako i predrago mi je da sam te upoznao'', rekao joj je, ''Zaljubljen sam od prvoga dana!''

Izbacivanje je čekalo Sinišu, no odluka je bila laka.

''Znam da će izabrati mene'', bila je sigurna Martina, a farmer joj je to i potvrdio.

''Bilo je očigledno. Ja sam ostala dosljedna do kraja'', nije bila pretjerano razočarana Vesna odlaskom, no odbila se pozdraviti sa Sinišom na odlasku jer ju je razočaralo njegovo ponašanje.

Hrvoje i Marina ne slažu se kako su očekivali i teško pronalaze teme za razgovor.

''Vidjela sam ga tužnog i povrijeđenog, to je bilo prvi put da sam vidjela bilo kakvu emociju'', komentirala je iznenađeno Marina, a farmer je opet ponovio da mu se čini kako ona glumi.

Hrvoje ju je odlučio iznenaditi masažom, a tijekom opuštanja prepričavali su prošlu večer.

Marina mu je priznala da je, nakon što su se sinoć rastali, otišla u izlazak s prijateljima.

''Po noći me bude zvukovi, čuo sam galamu. Mogli ste i mene zvati'', predbacio joj je pa priznao da nije želio nikom smetati.

''Kako da ga ja povedem i da on gleda… Još više bih ga tako povrijedila'', rekla je Marina pa šokirala, ''Bio je ljutit jer je doznao da sam ja friško sad u vezi.

Svatko je otišao nakon farme na svoju stranu i dogodilo se. Dogodila mi se ljubav, samo ne s Hrvojem nego s nekim drugim''.

Marina mu je zamjerila jer nije preuzeo nikakvu inicijativu kad je imao priliku za to.

''Ne osjećam se iskorišteno'', rekao je Hrvoje, dodavši da mu je mogla i prije reći.

''Nadam se da smo prijatelji'', poručila je Marina.

Milko i Jasna ne odvajaju se jedno od drugoga, no ljubomora je prisutna.

''Zašto si se tako dekoltirala? Lijepo je vidjeti, ali je izazovno'', predbacio je farmer.

''Zamaglit će mi se naočale, bolje ne gledati'', u svom je stilu zavodio Milko pa obećao iznenađenoj Jasni, ''Kako ti je lijepo sa mnom, svugdje te vodim, a prstenje će doći vrlo brzo''.

''Naši izlasci su dobra predigra za naš možda bračni život, romantični, u krevetu'', poručila je.

A kako će izgledati nastavak romantičnih putovanja, gledatelji će vidjeti već u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u.