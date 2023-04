Milan zvani Milko je umirovljenik iz Šibenika, kojeg su gledatelji već upoznali u RTL-ovim kulinarskim showovima 'Večera za 5 na selu', ali i u 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!'. U showu 'Ljubav je na selu' prijavio se kako bi pronašao novu ljubav, no to se nažalost nije dogodilo. Ovaj Šibenčanin u svoj dom ugostiuo je Jasnu, Anu i Mandu. Djevojke su se lijepo zabavljale s Milkom, a njegova konačna odluka bila je ta da na romantično putovanje vodi kandidatkinju Jasnu. Rekao je da će joj ispuniti sva obećanja, no na kraju je ipak svatko otišao svojim putem.

Izvor: RTL

Za sebe je rekao da je temperamentan, šaljiv i bez dlake na jeziku, a to je i pokazao u showu. Iako nije pronašao novu ljubav, Milko je stekao nova prijateljstva, a trenutno uživa u šetnjama svojim rodnim gradom te razmišlja da se ponovno posveti svom starom hobiju - kuhanju. A je li pronašao novu ljubav nakon showa i s kojim farmerima i kandidatkinjama je ostao u kontaktu, otkrio je u intervjuu za RTL.hr.

Rekli ste da više niste s Jasnom jer vam se javila bivša žena. Je li to istina?

Ja sam sa svojom bivšom ženom ostao u dobrim odnosima, ali nije mi se javila, to sam malo izmislio radi dobrog showa.

Jeste li i dalje u kontaktu s kandidatkinjama?

Ne čujemo se, niti one meni šalju poruke, niti ja njima, ali ostali smo u dobrim odnosima. Kada bi se negdje sreli, vrlo rado bih sve tri počastio pićem.

U kakvom ste odnosu s Jasnom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Ne čujemo se otkad je show završio. Sve što se dogodilo između nas dvoje ostat će mi u lijepom sjećanju. Ona sada ima svoje obaveze, ja svoje i svatko je otišao na svoju stranu.

Čujete li se s nekim drugim iz showa?

Ostao sam si dobar sa Sinišom i Ivanom, a i Dona mi ponekad pošalje poruku.

Jeste li pronašli novu ljubav?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Imam jednu novu ljubav koja je uvijek pored mene i to je moja unuka koja ima sedam godina. Ona je moja najveća ljubav i uz nju mi ne treba nitko više.

Propuštene epizode showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na PLAYU!