Ne odustaju od ljubavi: Ovo su svima poznate dame koje od utorka gledamo u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'!

Svi oni s nestrpljenjem čekaju pročitati ljubavna pisma koje im je napisalo šaroliko društvo dama koje bi ih voljele upoznati i otići na njihova imanja. I dok će gledatelji neke od njih upoznati prvi put, neke su im kandidatkinje već itekako dobro poznate iz prethodnih sezona.

Ovo su najpoznatije ''povratnice'' u RTL-ovu emisiju koje su dokazale da od potrage za srodnom dušom ne misle odustati baš nikad!

RADMILA GALOVIĆ

Jedna od njih je i dobro znana Rada. Rada je u 13. sezoni bila na istarskom imanju Marijana Ceravca. Njezin je boravak u Buzetu obilježilo stalno prepucavanje s Bahrom i Marom, preostalim farmerovim odabranicama, a posebno ju je jako naljutilo kad ju je Marijan izbacio s farme. Gledali smo je i u 14. sezoni kada je pisala najstarijem farmeru Ivi Lepešu, no na njegovu farmu ipak nije otišla.

"Hvala puno na nedruženju'', poručila mu je pa ponovno otišla uz psovke.

Rada je povratnica iz inozemstva, a s pokojnim suprugom u Njemačkoj se bavila ugostiteljstvom. Za sebe kaže da je otvorena, vesela, britka i dominantna, ali i ponekad tvrdoglava. Njezin bi budući odabranik trebao biti pošten, vrijedan i dobronamjeran. Slobodno vrijeme voli provoditi s prijateljima pa tako često organizira velike fešte uz pjesmu, ples i harmoniku.

VANJA DURBIĆ

Iz prošle sezone showa gledatelji će prepoznati i simpatičnu Vanju, koja se prošle godine prijavila kod farmera Damira Topleka. Svi i dalje pamte njihovo golišavo kupanje u bazenu na prvom tulumu sezone. Vanja se tijekom snimanja najviše zbližila s pjevačicom Nikitom, ali tik prije odlaska na farme Damir ju je poslao kući. Najveći obožavatelji serijala pamte je i iz jubilarne 10. sezone kada je pisala najmlađem farmeru Josip Tratnjaku, no na njegovu farmu ipak nije otišla. Sebe opisuje kao veselu, društvenu i empatičnu osobu koju lako pogodi nepravda. Voli muškarce koji su viši od nje, pažljivi i dobri.

PAULINA POPOVIĆ

Jedna od ''povratnica'' je i Paulina koju svi obožavatelji showa već jako dobro znaju iz 10. sezone 'Ljubav je na selu' kada je pokušala osvojiti srce farmera Jovana Karapandže. Paulina i Jovan poljubili su se već na prvom susretu, a sve se nastavilo na prvom tulumu kandidata, no ubrzo ju je izbacio.

Paulina ovdje nije stala, prijavila se i u iduću, internacionalnu sezonu showa kod farmera Srećka Ponjavica, no, sve je stalo već na prvom spoju kad je napustila show. Fatalna 43-godišnja Siščanka po zanimanju je kuharica, a radi u bolnici u Sisku. Za sebe kaže da je jako emotivna, voli pomagati drugima, a najveća mana joj je što na druge misli više nego na sebe. Voljela bi upoznati nježnog, emotivnog muškarca, a izgled i godine nisu joj presudni. Smatra kako će se na farmi odlično snaći jer je to već iskusila, a zna raditi sve poljoprivredne i kućanske poslove.

DAN PHILLIP

I performerica, likovna umjetnica i pravnica Dan Phillip vraća se u emisiju, i to četvrti put! Sve je počelo još davne 2014. godine kad je na imanje 19 godina starijeg farmera Danka Bezmalinovića s Brača stigla kao legendarna Vita Maslačak. Iako nije osvojila srce farmera, u showu se povezala i sprijateljila s jednako kultnom kandidatkinjom Nevenkom Bekavac, kojoj je bila i kuma na vjenčanju sa Zvonkom Petričevićem.

U 12. sezoni showa pojavila se zatim pod pseudonimom Ivanka Milutinović, koju je opisala kao ažurirani alter-ego – egzibicionisticu, sadomazohisticu i fetišisticu. Njezin odabranik u 12. sezoni bio je Dušan Golubovac, no spletom okolnosti našla se na imanju najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka. Već u sljedećoj sezoni ponovno se pojavila kao Milena Kobajashi ex Karađorđević i farmeru Nevenu Landeku dala ruski poljubac već na brzom prvom spoju, no na njegovu farmu nije otišla.

Sada se ponovno vraća i u jubilarnu, 15. sezonu 'Ljubav je na selu', i to s potpuno novim alter-egom. No ovaj je put puno tajnovitija pa kratko najavljuje: ''Ime mi je Alta, a prezime Mira. Kraj priče.''

A što su gledateljima ovaj put pripremile ove poznate dame, čime će pokušati osvojiti svoje farmere i je li konačno vrijeme da 'Ljubav je na selu' i njima donese pravu ljubav', gledatelji će doznati od utorka u 21.15 sati u novoj, jubilarnoj sezoni.