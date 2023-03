'Nekad ne pobjeđuje najbolji, nego najsretniji i najspretniji': Marina pala, no nije se predala!

Farmer Hrvoje pripremio je u emisiji 'Ljubav je na selu' natjecanje za svoje djevojke - Draganu, Marinu i Suzanu. Priredio im je utrku tačkama, no ne bez reakcija. Nakon što je curama rečeno da moraju prenositi gnojivo u tačkama do kalifornijskih glista, Suzana je imala jako puno pitanja. "Jako puno melje, pogotovo ujutro", komentirala je Marina Suzaninu reakciju i pitanja o zadatku. "Maltretira sve nas, non stop je nešto". dodala je Marina. Dragana i Marina odlučile su dati sve od sebe da pobijede u izazovu, Marina je i pala - no digla se i nastavila.

Pad je nije spriječio, digla se i nastavila prema cilju. "Cure su se dobro snašle, čak sam i iznenađen", ispričao je Hrvoje nakon što su se dame prihvatile lopate. "Suzana ništa ne razumije, nijedno pravilo ne razumije, ne zna što treba raditi, samo klafra. Evo, ja ne znam", komentirala je Marina Suzanina pitanja. "Bilo mi je malo teško izvršiti ga, nisam bila prikladno odjevena", objasnila je, s druge strane, Suzana.

"Nijedna mi nije konkurencija, da iskreno kažem", jasna je bila Dragana koja je prva stigla do cilja - glista. Marina je i pala, no ustala je i nastavila s natjecanjem. Gliste su djevojkama bile ljigave, no odradile su svoj zadatak bez problema. Nakon što je proglasio kraj igre, Hrvoje je proglasio pobjednicu - Marinu. "Nekad ne pobjeđuje najbolji nego najsretniji i najspretniji", objasnio je Hrvoje. Suzana je bila najlošija u izazovu. "Marina je pobijedila", zaključio je farmer i pozvao Marinu na spoj.

