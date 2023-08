Marijan Cerovac iz Buzeta tražio je srodnu dušu u 13. sezoni 'Ljubav je na selu', no sreću je pronašao s Tajlanđankom Naranphat Cerovac Madarat zvanom Patty koju je oženio pred RTL-ovim kamerama. Marijan je najveći dio života proveo u Americi. Ondje je postao vozač specijalnog autobusa, tzv. party autobusa koji je poput limuzine. Upravo je zbog tog posla upoznao brojne holivudske zvijezde.

"Vozio sam Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera… Stallone mi se nije svidio. Ostao mi je dužan 200 dolara. Vozio sam ga do jedne zgrade gdje se želio fotografirati i sve sam mu dogovorio, ali to su takvi ljudi, napraviš im uslugu i onda tko te šiša. Schwarzenegger je OK. Iznenadilo me što uopće nije tako velik kao na televiziji. Tamo naprave da izgleda kao gigant, ali nije takav u stvarnosti", ispričao je Marijan.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka 13. sezone bio je kada Patty došla k Marijanu na farmu i iznenadila njegove kandidatkinje Maru i Bahru, koje su tada bile tamo, ali i samog farmera koji nije znao da će vidjeti svoju voljenu tijekom emisije.

Marijan je otkrio da su se on i Patty upoznali preko stranice za upoznavanje.

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", ispričao je Marijan,a sreći kakvu ju on doživio nadaju se i farmeri 16. sezone 'Ljubav je na selu' čije ćete nove epizode moći gledati na streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Nakon ponovnog susreta, Patty je došla na njegovu farmu, no zbog korone je otišla na Tajland kako bi bila s djecom.

Zahvaljujući 'Ljubav je na selu', Patty se vratila u Buzet, i to baš na Marijanov rođendan. Par se tijekom snimanja 13. sezone showa 2020. godine i vjenčao, a na svadbi je bila i voditeljica Anita Martinović. Marijan je upoznao i Pattynu djecu.

Zaljubljeni farmer tako je ponovno osjetio sreću nakon smrti supruge koja mu je, rekao je, bila sve na svijetu.

"Kao da sam dobio na lutriji! Lijepo nam je, ne može bolje", rekao je tada Marijan.

Novu sezonu showa 'Ljubav je na selu' gledajte ove jeseni na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama! Više doznajte na voyo.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Marijan Cerovac zaprosio Patty