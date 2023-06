U 15., jubilarnoj sezoni 'Ljubav je na selu' Hrvoje Špoljarec bio je jedan od miljenika gledatelja. Osvojio ih je sa svojom zbunjenošću, ali i iskrenom željom da napokon pronađe partnericu s kojom će dijeliti dobro i zlo. Nakon što je s Marinom otišao na romantično putovanje, pomalo se razočarao u ljubav jer je ona tada imala dečka. To je saznao na vrlo okrutan način, odnosno u trenutku kada su trebali provesti nekoliko dana na bajkovitoj obali. U hotelskoj sobi do svoje čuo je muški glas, a dan nakon Marina mu je priznala da se neplanirano zaljubila te da ga nikako nije htjela povrijediti.

"Iskreno, to me priznanje nije povrijedilo. Sumnjao sam u to, imao sam neki osjećaj da se nešto događa. Shvatio sam to zbog njezina ponašanja. Postala je hladna prema meni i nekako drugačija", rekao je tada Hrvoje za RTL.hr, no naglasio kako joj to u konačnici nije zamjerio jer se nakon razilaženja na farmi više nisu ni vidjeli, ni čuli.

"S Marinom sam vidio budućnost, na mojoj farmi mi je djelovala vrlo zainteresirano za mene. Ali, promijenila je ponašanje na putovanju", dodao je.

Ostao bez majke i oca

U emisiji je gledatelje dirnuo svojom obiteljskom pričom. Prije nekoliko godina ostao je bez oca i majke, a najveća podrška mu je teta s kojom na farmi u Farkaševcu brine o konjima.

"To je normalna priča, puno ljudi se to dogodilo. Ja sam odrastao, nisu mi roditelji umrli kad sam imao pet godina nego trideset. Bio je šok, ali bili su dugo bolesni, i otac i majka, pa se čovjek već i pripremi da će kad-tad doći i taj dan nažalost", rekao je sjetno.

U show je istinski došao kako bi pronašao svoju srodnu dušu budući da zbog poslovnih obaveza dotad nije imao vremena za ljubav. "Puno radim i jednostavno nije došla neka prava prilika s kojom sam se mogao zamisliti u zajedničkom životu", rekao je.

No, vrlo brzo nakon toga Hrvoje je preko prijatelja upoznao današnju zaručnicu Samanthu. Kako je ekskluzivno rekao u razgovoru za RTL.hr, zaručio ju je prije mjesec dana jer je na prvi pogled znao kako je ona prava.

"Zbog nje sam se preselio u Dubrovnik, a tamo smo se i upoznali preko zajedničkih prijatelja. Od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam dugo čekao do zaruka. Nadam se da je ona ljubav mog života. A svadba? Ne razmišljamo još o tome. Prvo treba izdržati ljeto. Sad zajedno radimo u jednom dubrovačkom hotelu. Prekrasno nam je", rekao je Hrvoje. Na jesen sele u Zagreb u njegovu obiteljsku kuću, a nakon toga se nada da će napraviti i taj sudbonosni korak.

