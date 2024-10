Ovo je pet najvećih zavodnika 'Ljubav je na selu': Ljubo se preimenovao u Ljubav, a njemu se flert obio o glavu

On svojoj idealnoj djevojci može ponuditi slavonske ravni prepune blaga. Naime, uzgaja krave i konje, koje u slobodno vrijeme voli jahati, a to su mu bili i glavni aduti tijekom sudjelovanja u emisiji.

Josip Tratnjak bio je najmlađi farmer 12. sezone 'Ljubav je na selu'. Dolazi iz Brda Cirkvenskog i uzgaja svinje. Po zanimanju je pomoćni kuhar, a djevojkama koje su bile kod njega na farmi predstavio je svoj specijalitet - gulaš s kečapom, koji ih baš i nije oduševio.

Josip iza sebe ima, kaže, brojne veze, no uglavnom su trajale kratko i bile na daljinu. Najveći adut kod žena mu je to što je zabavan, a svoje je djevojke pokušao osvojiti vrućim plesnim pokretima. Tijekom sezone na sve je načine pokušao osvojiti svoju zlatnu djevojku Gabrijelu Kamenečki , no ona mu nije uzvratila osjećaje.

Goran Žigo