OVO SU ZLATNE DJEVOJKE 'LJUBAV JE NA SELU': Što mislite, hoće li se svidjeti našim farmerima?

Blanka je Milanova zlatna djevojka, Željka Sinišina, Suzana Hrvojeva, Branka Zvonkina, Snježana Dragoljubova i Dona Ivanova. A što to točno znači? Zlatna djevojka je osoba odabrana od strane produkcije i voditeljice, a za koju oni smatraju da će karakterno i fizićki najbolje odgovarati potencijalnom farmeru. Naravno, to ne znači da ta djevojka ide direktno dalje već samo da će s farmerom imati spoj - i to pred svima ostalima. U prijevodu, pred njom je možda i najteži zadatak.

Sve djevojke koje su prozvane bile su oduševljene, a one pak koje su ostale, odale su dojam da su pomalo ljubomorne. Ponajviše Mirela, koja smatra da Suzana nije dobar izbor za mlađahnog Hrvoja. Snježana nije mogla doći k sebi jer to nimalo nije očekivala, ali joj je zlatna ružica na njezinoj ruci to sve osvijestila. "Iznenađena sam", rekla je.

