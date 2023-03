Vrijeme upoznavanja je davno završilo, a na farmama se nešto mora i raditi. Kandidatkinje na farmama morat će se prihvatiti posla, no nije to svakoj dami sjelo baš najbolje. Siniša je svojim kandidatkinjama skuhao jutarnju kavu, a potom pozvao Paulinu da se pridruži ekipi. Uspavana ljepotica je, pak, prespavala Sinišinu podjelu radnih zadataka. "Kod Siniše sam došla više uživati nego raditi, ali vidim da on ima svoje zadatke", ustvrdila je Martina. Otkrila je Paulina i kakve je vruće snove sanjala.

Spremio je i Hrvoje zadatke za svoje djevojke. Utrka tačkama je najavljena, no ne bez reakcija Suzane i Marine. "Dat ću sve od sebe da pobijedim", najavila je Marina. Dragana je imala istu poruku, iako je poručila da joj je gnojivo 'gadljivo', a kako je natjecanje završilo - gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati na RTL-u.

Situacija kod Milka je dalmatinski opuštena, no ljubavno pomalo napeta. Povjerio je damama da mu se emocije mijenjaju iz dana u dan, a dogodio se i manji konflikt među njima. Očekivanja od Milka su visoka, a pao je i strasni poljubac između njega i Jasne! Kako su na to reagirale ostale dame te kakva je atmosfera kod ostalih farmera, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'. Emisiju gledatelji mogu pogledati i na PLAYU!