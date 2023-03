Povodom Dana žena odlučili smo se prisjetiti i naših farmerica. Rasema, Darinka i Marjana u prethodnim sezonama showa 'Ljubav je na selu' velikodušno su ugostile svoje farmere.

Vesela i nasmijana Marjana Tikel prijavila se u show kako bi se ostatku Hrvatske pohvalila svojom Istrom i mirnim životom na selu. Simpatičnoj Istrijanki najviše su se svidjela pisma od Daria Liliana, Gorana Margića, Slavka Vandekara, Dominka Kranjčevića i Bernarda Barkovića pa je svojim minutu i pol u 'intimnim razgovorima' iskoristila ne bi li saznala što više o njima. I dok su je neki iznenadili cvijećem, drugi, pak, osvojili ljubavlju prema životinjama, neki su je čak i jako neugodno iznenadili. Nažalost, ljubav se nije rodila...

Farmerica Rasema obilježila je 13. sezonu showa 'Ljubav je na selu'. Nije joj odgovaralo kada je shvatila da su se za njenu farmu prijavili muškarci kojima po godinama može biti majka. No, licem joj se razvukao osmijeh kada je upoznala Zvonka, naočitog Slavonca sa zagrebačkom adresom, galantnog i finog. Zvonko joj je i zapjevao te je oborio s nogu, no njihova ljubav nije se dogodila. Iako se iskušala u nekoliko sezona, Rasema i dalje nije pronašla ljubav. Nedavno je otkrila da je ostala bez svog najboljeg prijatelja, mačka Tonija, a taj gubitak joj je teško pao.

"Nije to bio običan mačak. On je mene čuvao u stopu, bio uz mene, nisam mogla ni slutiti preksinoć da sam mu posljednji put dala večeru, a na doručak nije došao. Bila je to njegova posljednja zora koju je dočekao…", odala je Rasema za RTL.

Darinka Ljubica Goravica Green sudjelovala je u međunarodnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Možda je se sjećate po tragičnoj priči kada je rekla da je izgubila supruga koji je stradao radeći na kući. Nakon teškog gubitka, pokušala je dati novu šansu ljubavi te se prijavila u show. Naime, Darinka je rođena u ČIleu, no došla je u studirati u Hrvatsku. Ovdje je, u Cavtatu, upoznala Mišu, za kojeg se udala i s kojim je dobila dvoje djece. Živjeli su u Hrvatskoj i tijekom Domovinskog rata, kada im nije bilo nimalo lako. U 'Ljubav je na selu' prijavila se kako bi pronašla nekoga s kim bi ostarila. To joj nije uspjelo.

'Meni ne trebaju materijalne stvari, meni treba netko tko će me voljeti', zaključila je Darinka.

