Rasema Vladetić 'bacila oko' na farmera Miju iz 'Ljubav je na selu': 'Ja volim motoriste'

Mijo Bošnjak (58) iz mjesta Novi Varoš jedan je od farmera koji traže ljubav u novoj, 16. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. U slobodno vrijeme sadi cvijeće i brine o njemu, a ima i nekoliko voćki, mali vrt i polja. Bajker je i kaže da su mu motori jedna od najvećih strasti i u njima stvarno uživa, a druga velika ljubav mu je cvijeće koju je na njega prenijela njegova pokojna majka.

Mijo je zapeo za oko Rasemi Vladetić, koja je ranije sudjelovala u 'Ljubav je na selu'. Posebno joj se svidjelo što su farmeru hobi motori.

"Ja volim bajkere, motoriste. Sretno, Mijo i da nađeš prikladnu ženu koja ti odgovara. Vozi, samo vozi, motoooori motoooori motoriii", poručila mu je Rasema ispod fotografije na društvenoj mreži.

Inače, Mijo je otkrio da su ga u show prijavili prijatelji kako bi pronašao djevojku u koju će se zaljubiti. "Trenutno ne očekujem ništa, ali možda se ljubav uistinu dogodi", istaknuo je farmer.

Otkrio je da bi ga posebno razveselilo da se javi djevojka koja ima iste interese kao on. "Bilo bi mi simpatično da mi pismo pošalje neka bajkerica, to bio bio veliki plus, makar da je upoznam i ostanemo samo prijatelji", ispričao je.

