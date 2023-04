"Trebam muškarca koji će lupiti šakom o stol, treba mi poduzetan i čvrst muškarac, a ne konjanik iz kojeg ću ja izvlačiti svaku riječ. Ne treba mi četvrto dijete, definitivno ne želim dalje, a što on hoće, to je njegova stvar", rekla je Dragana vrlo direktno. I u izjavama, ali i Hrvoju na spoju koji je trebao biti romantičan, ali to se nije ostvarilo.

"Ti si rekao da želiš imati djecu i obitelj, a ja imam dosta djece. Što se tiče toga, djeca mi više ne trebaju", rekla mu je, na što on nije gledao previše blagonaklono.

"Super je osoba, ali kako je rekla da ne bi htjela imati više djece, to mi je zasmtalo", izjasnio se. Dragana tvrdi da joj je Hrvoje dosadio vrlo brzo te kako joj više nimalo nije zanimljiv. Počeli su odlično, no sretan kraj se u ovoj fazi ne nazire.

