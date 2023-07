Samanta Knežević i Damir Topolek upoznali su se na snimanju 14. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Prijateljska iskra odmah se rasplamsala, a izgleda kako su se intenzivna druženja nastavila i nakon showa. Posljednjih godinu dana puno vremena provode zajedno - često putuju što vole zabilježiti i na društvenim mrežama. Nedavno su bili na našoj obali, gdje su uživali na murterskim plažama. Definitivno uživaju u zajedničkim druženjima pa se mnogi pitaju je li prijateljstvo preraslo u nešto više. Ako je suditi po tome kakve djevojke odgovaraju Damiru, Samanta je za njega pun pogodak.

Izvor: Instagram

"Bilo bi odlično da je cura puna dobre vibre, energije, da je sportski tip, da voli biti u stalnom pokretu, da je spontana na kvadrat, na treću, na četvrtu, odnosno, da voli otići u kino, otići na kuglanje, otići u šoping, otići u prirodu, otići na bazene, spontano provesti vikend u wellnessu. u nekim toplicama ili se spontano spremiti upet minuta i otići na neki vikend na more. Kada sam spomenuo sportske tipove, naravno ne presportski, malo ću se sada našaliti pa reći, ako ćemo igrati tenis, badminton ili slično i ako me bude pobjeđivala, naravno da ćemo morati zamijeniti sport, ali ako će me pobjeđivati u boksu, e onda ću morati nju zamijeniti. Šala mala", rekao je uoči emitiranja 14. sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Samanta o Nevenu

Nažalost, iako je njegov odnos s Josephinom obećavao, par nije ostao skupa. Skupa nisu ostali ni Samanta i Neven Landeka, s kojim se pred kamerama znala upustiti u strastvene igrice.

Ako već kod Samante i Damira nije u pitanju ljubav, onda je svakako veliko prijateljstvo.

Propuštene epizode showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na PLAYU, a novu sezonu uskoro gledajte na RTL-u!

A usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima i dalje se stignu prijaviti za sudjelovanje u showu na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).