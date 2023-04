Jovan Karapandža, farmer iz Mlake Antinske, ušao je u anale svojim pojavljivanjem u jubilarnoj desetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. Ovaj mladić ostao je upamćen kao veliki zavodnik jer je već na prvom spoju osvojio kandidatkinju Paulinu Popović, koja ga je odmah poljubila, a uslijedili su vrući kadrovi u bazenu. A to je bio tek početak...

Jovan i Paulina proveli su nekoliko "vrućih" dana i noći, no Paulina nije došla do njegove farme. Ali ni tamo nije nedostajalo iznenađenja! Uz Victoriju, Mariju i Sanju, na njegovoj farmi pojavila se u Ružica, i to na biciklu! Naime, ona se s Jovanom znala od ranije pa je odlučila doći na njegovu farmu i biti dio emisije, a Jovan ju je na kraju vodio i na romantično putovanje...

Zavrzlama je bilo dosta, a Jovana smo sad nazvali da nam pokomentira trenutačno stanje na farmama, kao i natjecatelje i farmere. Dok o njima nije imao puno riječi, nahvalio je svoju prijateljicu, Sisčanku Paulinu.

"Naravno da pratim i ovu sezonu 'Ljubav je na selu', ali pomalo sam razočaran. To je zbog kandidatkinja. Sve im je problem. Što one misle gdje su došle? Pa im ovo smrdi, pa ovo žele, pa ovo ne žele. Trebaju biti svjesne da dolaze na selo", rekao je Jovan iskreno. Očekivano, najdraža kandidatkinja mu je Paulina, ali volio bi da se radije prijavila kod Hrvoja na farmu. Smatra da je on prije njezin tip nego Siniša. A to što ju je prvu izbacio nije ga nimalo iznenadilo, kaže kako se odmah vidjelo da nisu previše kliknuli. "Moram reći da je ona stvarno super osoba, u njoj nema nimalo pokvarenosti. Stvarno mislim sve najbolje. I dalje se čujemo redovito, nažalost, ne vidimo se zbog udaljenosti, ali smo u kontaktu", rekao je Jovan.

Kod njega na ljubavnom planu nema baš ništa novoga - i dalje je solo, u iščekivanju velike ljubavi. "Nije da nemam vremena za ljubav, bilo je i ozbiljnih veza, ali sve je puklo. Iako nisam u vezi, vjeru u ljubav nisam izgubio", dodao je. Za nekoliko dana slavi rođendan, a već najavljuje veliku feštu. Okretat će se janje, svinja, ma bit će to slavlje za pamćenje!

