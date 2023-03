Prije nekoliko mjeseci Marina Šantor u RTL-ovom showu 'Pet spojeva tjedno' borila se za srce Tomija Saltarića Pred kamerama je čak i priznala da joj se sviđa te da bi rado preselila kod njega u Dubrovnik. Privukle su ju njegove plave oči i činjenica da trenira djecu, a njoj je kao majci jako bitno da njezin potencijalni partner ima roditeljsku crtu. Tomi ju je treći dan u kući pozvao na njihov prvi spoj, a Marina je priznala kako ima tremu jer na spoju nije bila četiri godine pa je i zaboravila kako to izgleda. Napokon su bili sami i to je vidjela kao priliku da mu ispriča što joj se sve događalo u prethodnoj vezi.

"Nisam u dobrim odnosima s ocem svog djeteta, ali nisam to mogla reći prvu večer jer sam čekala da budemo sami, da budemo opušteniji. To je nešto što me pogodilo. Posljednje tri godine mi je bilo jako teško proći kroz to sve sama. I trudnoća i sve ostalo. Odmah mi krenu suze", rekla je Marina, koja je pred Tomijem pokazala iskrenu emociju. Olakšala si je dušu rekavši mu svoje probleme, a on je to prihvatio jer i sam zna koliko je roditeljstvo zahtjevno.

"Za mene je ovo novi nivo nakon ovog razgovora. Sviđa mi se malo više nego inače", rekla je Marina sramežljivo. Ipak, nije ju izabrao kao svoju partnericu i tu je za njih bio kraj.

Ova Zagrepčanka ponovno se bori za srce muškarca, ali ovaj put u showu 'Ljubav je na selu'. Kod Hrvoja na farmu stigla je iznenadno, a ostale djevojke - Dragana i Suzana, nisu je dočekale entuzijastično. Baš suprotno jer već kuju planove kako je se riješiti.

Inače, Marina svoje slobodno vrijeme provodi sa sinom, prijateljima, uz knjigu i u teretani. Kaže za sebe da je jako komunikativna, dominantna, vrijedna i lojalna, ali i ponekad lakovjerna. Voljela bi pronaći muškarca koji zna što želi u životu, staložen je i do deset godina mlađi ili stariji od nje. Fizički joj izgled nije presudan, a nikad ne bi tolerirala laži i ljubomoru. Zna raditi kućanske i poljoprivredne poslove pa vjeruje da bi se kod Hrvoja dobro snašla.

