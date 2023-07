Matija Ričko iz Strmca Samoborskog prijavio se u petu sezonu 'Ljubav je na selu' nakon što je smršavio više od 40 kilograma i vratio samopouzdanje pa je odlučio pronaći srodnu dušu. Nije mu to uspjelo u showu, no zahvaljujući emisiji on i Barbara završili su zajedno. Nakon što ga je vidjela u showu, javila mu se preko društvenih mreža.

"Promijenio sam posao, novi prijatelji, događaji,… Došla je Barbara – to je bila ljubav na prvi pogled. Na prvom spoju smo pet sati sjedili i razgovarali...", ispričao je Matija.

Priznao je da mu je popularnost zbog showa godila, no Barbara ga je vratila u stvarnost. "Nisam očekivao da će mi se život toliko promijeniti. Nadao sam se da ću upoznati nekoga, ali baš da će se toliko sve promijeniti, to se stvarno nisam nadao… U životu nisam bio sretniji", rekao je.

Par je zajedno osam godina i u braku su te imaju dvoje djece. U srpnju 2019. dobili su sina Davida, a u siječnju 2021. stigla im je kći Demi.

