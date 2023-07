Sjećate se njih? Dragana i Nemanja imali su buran odnos, a onda su se zaljubili i osnovali obitelj

'Atipična' Ličanka s piercinzima i tetovažama, tada 22-godišnja Dragana Vojnović u petoj sezoni 'Ljubav je na selu' ugostila je kandidate, a među njima je bio i Nemanja Blanuša. Dragana i Nemanja stalno su vodili rasprave i bili su poput psa i mačke te ga je u jednom trenutku čak otjerala sa svog imanja. Zbog svega toga nitko nije vjerovao da će se između njih roditi ljubav.

No dogodilo se upravo to. Vjenčali su se početkom 2016., a ubrzo su dobili kćer Saru. 'Promijenili su nam se životni prioriteti, ali to nam nije teško palo jer smo zaljubljeni kao i prvog dana', rekao je svojedobno Nemanja za RTL.hr.

Druga kći Lara stigla im je 2018. 'Stigla naša druga princeza Lara. Volim više od života', pohvalila se Dragana na društvenim mrežama.

Nemanja se također pohvalio na Facebooku.

"Poštovani prijatelji i kolege, danas 03.10.2018 postao sam ponosni Tata jedne male djevojčice… Sreći mojoj nikad kraja. Od danas je počelo jedno novo poglavlje u mom životu, još jedno srce kuca kraj mene, a moje čini mi se da će izletjeti iz grudi… Puno pozdrava svima", napisao je ponosni tata.

Dragana i Nemanja i dalje uživaju u svojoj bračnoj idili daleko od kamera.

