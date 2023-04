Paulina Popović u ovoj sezoni 'Ljubav je na selu' bila je na farmi kod Siniše, a nakon što se s njim nije rastala u dobrim odnosima, na njezin je angažman reagirao Jovan Karapandža.

Jovan i Paulina proveli su nekoliko "vrućih" dana i noći u desetoj sezoni showa, no Paulina nije došla do njegove farme. Naime, ona se s Jovanom znala od ranije pa je odlučila doći na njegovu farmu i biti dio emisije, a Jovan ju je na kraju vodio i na romantično putovanje. Svoju romansu nisu nastavili nakon snimanja, no i dalje se čuju, a Jovan je za RTL.hr pozitivno komentirao Paulinino sudjelovanje u 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Komentirao je kako nije trebala otići kod Siniše, već kod Hrvoja na farmu, čini mu se da je on više njezin tip. Na silbne pohvale reagirala je i ona.

"Moram priznati da sam od Jovana i očekivala sve lijepe riječi za mene jer je on prije svega dobar, pristojan, zanimljiv i zgodan dečko. Upoznao je moju narav i mogu mu samo reći hvala i nikada neću promijeniti svoje mišljenje o tebi", ostavila je Paulina komentar na Facebooku.

