Sjećate li se simpatičnog i mladog farmera koji nažalost nije pronašao ljubav na showu 'Ljubav je na selu', ali svojim osmijehom zaveo je mnoge djevojke? Josip Tratnjak sudjelovao je u 12. sezoni showa, a prijavio se kako bi ispunio posljednju želju svog pokojnog oca. Njegova 'zlatna djevojka' bila je Gabriela Kamenečki, no njihova ljubav ipak nije procvala.

Sebe opisuje kao: "zgodnog, romantičnog i smiješnog muškarca", a kod cure traži: "da voli raditi, a ne samo sjediti i lakirat nokte".

A je li to Josip pronašao ljubav svog života? "Da ti mogu dati jednu stvar u životu, dao bih ti mogućnost da sebe vidiš mojim očima. Tek tada bi shvatila koliko si posebna i da si nešto najbolje što mi se dogodilo u životu", napisao je nedavno na Facebooku.

Također, nedavno je u intervjuu za RTL.hr rekao kako je saznao da ima još jednu sestru s tatine strane. Na prvu mu je to bio veliki šok jer je obitelj od njega skrivala tajnu, ali sada je sretan što ima još jednog člana obitelji i veseli ju se bolje upoznati.

"Saznao sam da imam još jednu sestru. To je bio šok za mene. Ona je s tatine strane, a on mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, samo želim saznati istinu! Mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, a moji nisu bili iskreni prema meni", rekao je Josip.

Trenutno je aktualan na društvenoj mreži TikTok gdje ima nekoliko tisuća pratitelja. Sudjelovanje u showu 'Ljubav na selu bilo' ostavilo mu je lijepa sjećanja, a kaže kako bi se ponovno odvažio na nešto slično.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite od 14. ožujka na RTL-u!