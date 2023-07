Ova je ljubav u 'Ljubav je na selu' bila ekspresna! Voditeljica Anita prisjeća se kultnih zaruka

Voditeljica Anita Martinović komentirala je za RTL.hr kultne scene iz 'Ljubav je na selu', a osvrnula se na Tomislava i Stelu koji su u 14. sezoni showa pronašli ljubav te im i danas cvjetaju ruže. Prisjetila se povratka para s romantičnog putovanja.

"Ova mala Stela je tako super mačka. Kako je ona Tomislava dovela u red. On se nije ni snašao", rekla je Anita.

Par je nakon romantičnog putovanja otkrio da se njihova ljubav održala i da je Tomislav zaprosio Stelu. "Evo mene u šoku. Prsten! Zaručili se naši golupčići. Zabljesnuo me kamen", komentirala je voditeljica.

"Ovo je stvarno bilo rekordno. U tako kratko vrijeme shvatiti da je to osoba za cijeli život, svaka čast", dodala je.

Istaknula je da joj je Tomislav bio oduvijek sladak i morala ga je uštipnuti za njegove obraze.

Farmer Tomislav Skejić zaprosio je Stelu Pavičić pred očima javnosti u showu, a ona je pristala. Njihova veza traje i dalje, a da su jači od svih prepreka, pokazali su već u emisiji. Unatoč brojnim trzavicama i svađama na farmi, od njegovih poljubaca sa Samantom i Marinina iznenadnog dolaska do Tomislavove ljubomore, ostali su skupa.

Stela je u veljači ekskluzivno za RTL.hr otkrila detalje o vezi s Tomislavom, budućim planovima, ali i mogućoj svadbi. ''Da, Tomislav i ja smo i dalje zajedno i volimo se, a trenutno održavamo vezu na daljinu. Lijepo se slažemo, razumijemo. Dogovorili smo si da ćemo si dati još malo zajedničkog vremena da se bolje upoznamo, da se upoznaju naši roditelji i da to sve skupa ide u nekom dobrom smjeru'', istaknula je simpatična Varaždinka.

A iako je na njezinoj ruci zaručnički prsten, ona i Tomislav ipak ne žure kad je u pitanju svadba.

''Što se tiče zajedničkih planova i daljnjih koraka u našoj vezi, rekli smo da ćemo ići polako, ali planiramo usput. On me već pitao kakvu bih vjenčanicu željela, pričali smo o gostima i slično. Znate kako to već ide'', rekla je kroz smijeh.

Stela je više puta tijekom emisije farmeru istaknula koliko joj je bitna obitelj, a na prvom mjestu uvijek joj je sinčić kojeg ima iz prvog braka. Njih dvojica, ističe, odlično se slažu.

''Tomislav je jako dobar i brižan prema mom djetetu. Kad navrati, uvijek se igra s njim, razgovaraju, idema zajedno u igraonicu, slastičarnicu, restoran, uvijek smo skupa'', ispričala je.

