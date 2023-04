Valentina i Vatroslav bili su zlatni par 9. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Vrlo brzo su se oženili i osnovali obitelj, a danas su roditelji dvoje djece. U vezi su bili pet godina, u braku četiri, a krajem prošle godine podnijeli su papire za razvod. Vatroslav je u razgovoru za RTL.hr rekao kako skoro dvije godine nisu u dobrim odnosima te da jedva čeka da se razdvoji od Valentine, a ona je sada za naš portal ispričala svoju stranu priče. Također, rekao je kako joj neće dopustiti samostalnu roditeljsku skrb.

"Više od dvije godine govorio mi je da idem. Da vodim i djecu i da odlazim. Odjednom se za njih bori. S obzirom na tu njegovu priču koju je skroz promijenio, a prije nekoliko je mjeseci na sve pristao, ne mogu vjerovati. Samo je rekao da želi razvod i tu i tamo viđati djecu. Sve smo sporazumno dogovorili", rekla je te dodala da je opet promijenio mišljenje.

Valentina ne krije kako svog, još uvijek supruga, više ne podnosi te da mu puno toga zamjera u petogodišnjoj vezi.

"Ostavio me bez svega, a onda izjavljuje da ja želim luksuz. Što ga je briga ako želim? On je znao otpočetka kakva sam ja i što želim. On je govorio da ima novaca, hvalio se vilom, a zapravo nema ništa", rekla je. Iako su u lošim odnosima, i dalje žive skupa. Ona je u obiteljskoj kući, a u on u kontejneru pored.

"Čekam već neko vrijeme da uselim u drugi stan. U jedne nove zgrade, ali ako se to ne dogodi, u planu imam kupnju ili najam. Čekaju se dozvole i to bi trebalo biti gotovo kroz mjesec dana. Želim se što prije maknuti od njega. Tu su i djeca, nisam sama. Sad su u vrtiću, ja imam posao. Puno bi mi otežalo da idem u drugi grad. Tu smo teško dobili vrtić i puno bi bilo komplikacija", objasnila je Valentina i dodala:

"Ne znam kako nisam na vrijeme shvatila kakav je. Neki su me upozoravali, ali ja sam se zaljubila. U braku smo četiri godine i nema šanse da se pomirimo. Nakon toliko svega, i grubih riječi i ponižavanja i svega. No, pokušavala sam dvije godine. Otkad se mali rodio, nemamo nikakve veze jedan s drugime. Donedavno smo živjeli kao cimeri. Bilo mi je teško to prekinuti, prvenstveno zbog djece", zaključila je.

