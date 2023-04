VELIKE VIJESTI! Paulina za RTL.hr: 'Kupila sam kuću, kći i ja useljavamo za nekoliko tjedana'

Ovo je Sisčanki Paulini Tomičić bila treća sezona 'Ljubav je na selu' u kojoj je sudjelovala. Obožavatelji su je upoznali u desetoj sezoni showa kada je pokušala osvojiti srce farmera Jovana Karapandže, ali i iz internacionalne sezone showa kada je htjela otići u Kanadu farmeru Srećku Ponjavicu. Sada je završila kod Siniše, ali je ta avantura vrlo kratko trajala. Naime, izbacio ju je prvu, a sada je u razgovoru za RTL.hr otkrila žali li zbog toga. Također, osvrnula se i na život nakon showa.

"Ne, nisam bila iznenađena kada me izbacio. Bila sam sretna i jedva sam čekala da napustim farmu", rekla je Paulina zadovoljno. S njom su još bile Martina i Vesna, a veselo žensko društvo joj je godilo.

"Martina je samo šutjela, a Vesna mi je bila odlična. Svaka joj čast. Da nije bilo nje, ne znam kako bih izdržala", dodala je.

Ipak, unatoč tome što nije pronašla ljubav, nije se razočarala u nju. Pitali smo je ljubi li trenutačno nekoga.

"Nisam u nikoga zaljubljena, moja sloboda mi je sve. Što sam sve proživjela, bolje mi je biti sretna i sama. Tako sam zadovoljna. Vjeru u ljubav nisam izgubila, ona će uvijek postojati, ali sam oprezna. Baš jako. Stvorila sam oklop oko sebe. Zadovoljna sam sa životom, imam dijete, posao u bolnici, treniram u slobodno vrijeme", rekla je.

No, najveća novost u njezinom životu svakako je razlog za veliko slavlje.

"Kupila sam kuću nedaleko Siska, to je za moj gušt. Trenutačno je renoviram i ima jako puno posla oko toga. To me jako veseli. Kćer i ja smo u stanu, a još malo pa ćemo skupa biti u kući. Malo nam nedostaje, moramo namontirati namještaj pa očekujem da smo unutra kroz nekoliko tjedana. Već tamo roštiljamo s cijelom obitelji. I zaista sam sve negativno maknula od sebe, sad se fokusiram samo na ciljeve", zaključila je Paulina.

