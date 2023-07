Voditeljica Anita Martinović u videu za RTL.hr prokomentirala je kultne situacije iz proteklih sezona 'Ljubav je na selu'. Bilo je tu svakakvih situacija, a neke od scena su zaista ikonične. Anita je voditeljica već tri sezone, a u tijeku je snimanje i 16. sezone 'Ljubav je na selu'. To nam je bio odličan povod da se, uz njezine komentare, još jednom zabavimo!

"Sad će ispasti da u svakoj sceni samnom neka cuga", rekla je kada se ugledala u sceni na Draganovom imanju i dodala: "Pravi je macan".

Prisjetila se i trenutaka s Ivom iz 14. sezone 'Ljubav je na selu', kada je rekao kako bi dao sve samo kako bi ju imao. "Taj čovjek ima smisao za humor, taj čovjek je fantastičan. I neki mlađi momci bi se mogli ugledati na njega", rekla je.

Izvor: RTL

A ništa nije prošlo ni bez Nevena Landeke...

"Kad smo kod Nevena Landeke, on je jedan od farmera koji me se uvijek sjeti. Često me pozdravi. Zvao me na krštenje svoje kćerkice. On je pronašao svoju sreću, doduše, ne s damom koja ga je došla posjetiti na farmu nego s onom koja je pekla kolače za iste te dame", nasmijala se Anita.

Cijelu reakciju pogledajte u VIDEU, a propuštene epizode showa pogledajte na PLAYU.

A usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima i dalje se stignu prijaviti za sudjelovanje u showu na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show 'Ljubav je na selu' pogledajte na PLAYU.