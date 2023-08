VIDEO Sjećate se Bahrine uloge u 'Krv nije voda'? Bila je oduševljena glumačkim iskustvom

Bahra Zahirović je jedna od veteranki najdugovječnijeg reality showa u Hrvata - 'Ljubav je na selu', a gledat ćemo je i ove jeseni u 16. sezoni popularnog showa. Njezino ponovno traganje za srodnom dušom među farmerima moći ćete pratiti i na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo, i to bez reklama.

Ovu veteranku 'Ljubav je na selu', koja je osvojila simpatije gledatelja, imali smo prilike gledati i u seriji 'Krv nije voda'. Bahra je utjelovila dementnu Božicu Zebu, a ovo je radnja epizode: Mirko Bosančić (78) teška je srca pristao otići u dom. Jednako je teško bilo donijeti tu odluku i njegovom sinu Predragu (44). Ipak, već prvih dana u domu Mirko upoznaje Božicu Zebu (69) i oni mnogo vremena provode u druženju. Nakon tek nekoliko tjedana Predrag dobiva poziv iz doma i upit je li otac s njim, no on u šoku govori da nije. Isto proživljava i Božičina kći Tijana (40). Zaključuju da su Mirko i Božica zajedno pobjegli iz doma, ali Mirko nije svjestan da Božica ima problem s demencijom kao i da ima i živućeg supruga Tvrtka (70).

Bahri se svidjela uloga glumice i oduševilo ju je snimanje.

"Bilo mi je to lijepo iskustvo i doživljaj. Okruženje je bilo pozitivno. U 'Ljubavi na selu' žene se bore da osvoje farmera, a to je ponekad nezgodno jer dolazi do ljubomore i svađa. Ja se u nekim situacijama s time nisam ponosila",ispričala je za RTL.hr i objasnila kako je snimanje serije bilo drukčije nego snimanje showa 'Ljubav je na selu'.

Objasnila je kako je u 'Krv nije voda' bila u situaciji koja je puno prirodnija.

"U epizodi u kojoj sam glumila se meni ponudio muškarac. Osobno i u stvarnom životu smatram da je ljepše i kulturnije prema ženi da muškarac prvi prema njoj pristupi pa da ona odluči je li zainteresirana ili ne, nego da žena pristupi muškarcu", rekla je Bahra.

